“Sí, eso creo”: Trump afirma en ‘60 Minutes’ que los días de Maduro como dictador están contados

2 de noviembre, 2025

Donald Trump afirmó que los días de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela están contados. El presidente realizó la declaración en una entrevista con el programa '60 Minutes' de CBS News, la primera en cinco años. A su vez, y a pesar de las acciones militares en el Caribe, aclaró que Estados Unidos no iba a entrar en una guerra con el país sudamericano.

En diálogo con Norah O'Donnell, el presidente habló sobre el cierre del Gobierno, el trabajo realizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Zohran Mamdani, la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles y su relación con China, entre otros temas. La entrevista fue grabada el pasado 31 de octubre en Mar-a-Lago.

Sin embargo, una respuesta sobre Venezuela llamó particularmente la atención. La periodista le mencionó primero el importante despliegue militar en el Caribe, preguntándole luego si la situación podría terminar escalando en una guerra.

"Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal, no solo con las drogas. Han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos, gente de las cárceles. Han vaciado sus cárceles en nuestro país. (...) Y cada uno de esos barcos que ves hundidos, y estoy de acuerdo, es algo terrible, pero cada uno de esos barcos mata a 25.000 estadounidenses. Cada barco que ves hundido mata a 25.000 personas con las drogas y destruye familias en todo nuestro país", respondió el republicano.

Momentos después, O'Donnell consultó específicamente por el futuro de Maduro. "En concreto sobre Venezuela, ¿los días de Maduro como presidente están contados?". "Yo diría que sí. Creo que sí", replicó Trump.

"El cierre del Gobierno es culpa de los demócratas"

El presidente también se expresó sobre el cierre del Gobierno, el cual se encamina a ser el más largo de la historia. El récord todavía lo tiene el de 2019, también con Trump en la Casa Blanca, el cual se extendió por un total de 35 días.

"Los republicanos votan casi unánimemente a favor de ponerle fin, y los demócratas siguen votando en contra. Ya saben, nunca antes habían tenido una situación así. Esto ha ocurrido como 18 veces antes. Los demócratas siempre votaron a favor de una prórroga, siempre diciendo: "Dennos una prórroga, ya lo resolveremos", señaló.

Además, afirmó que los demócratas se han convertido en unos "lunáticos desquiciados" y sin rumbo.

Vance, Rubio y las elecciones presidenciales de 2028

Durante la entrevista también hubo tiempo para especular con las elecciones presidenciales del 2028. Dado que Trump estará limitado por la Constitución y no podrá competir, se especula con unas reñidas primarias republicanas para sucederlo. En efecto, será la primera vez desde 2012 que Trump no encabece la fórmula del GOP.

A pesar de no mostrarse a favor de dar nombres, mencionó específicamente a JD Vance y a Marco Rubio como posibles sucesores, subrayando que los republicanos tienen un "banquillo increíble" con gente muy valiosa.

"Mamdani es mucho peor que un socialista"

A días de las elecciones para alcalde de Nueva York, el presidente describió a Zohran Mamdani como "mucho peor que un socialista". A la hora de elegir entre Andrew Cuomo y el joven progresista, aseguró que prefiere al "mal demócrata".

A su vez, en caso de un triunfo de Mamdani, Trump anticipó que podría hacer que "(Bill) De Blasio parezca genial".

"Pude ver lo mal alcalde que era de Blasio, y este hombre lo hará mucho peor que él. Y me va a resultar difícil, como presidente, dar mucho dinero a Nueva York. Porque si tienes a un comunista dirigiendo Nueva York, lo único que haces es malgastar el dinero que envías allí", sumó.

Irán "no tiene capacidades nucleares"

Recordando los ataques que lanzó en junio contra las instalaciones nucleares de Irán de Fordow, Natanz e Isfahan, Trump aseguró que el país asiático ya no cuenta con capacidad nuclear.

Sobre los agentes que llevaron adelante la operación, dijo que llevaban años esperando a que un comandante en jefe la autorice.

"Son personas realmente increíbles y con mucho talento. Cuando eres capaz de dar en el blanco a medianoche, sin luna, sin visibilidad, en cada uno de los conductos de ventilación, donde esa bomba penetró profundamente en la montaña, explotó y la destrozó", sumó.

Trump y el trabajo de ICE

El republicano también destacó el trabajo de los agentes de ICE, remarcando que el objetivo es sacar del país a los criminales y que todavía les queda mucho por hacer.

"Hay que fijarse en la gente. Muchos de ellos son asesinos. Muchos de ellos son personas que fueron expulsadas de sus países porque eran, ya sabes, delincuentes. Muchos de ellos son personas que han estado en cárceles y prisiones. Muchos de ellos son personas que, francamente, provienen de instituciones mentales. Me siento mal por ello, pero los han liberado de manicomios. ¿Sabes por qué? Porque son asesinos", explicó el presidente.