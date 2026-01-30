Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Una nueva tormenta invernal afectará el fin de semana tras intensas nevadas

Las temperaturas mínimas podrían batir récords, especialmente en Florida, señaló el NWS, que advirtió sobre el impacto en las poblaciones más vulnerables y de la industria agrícola.

Frío en todo el país

Frío en todo el paísAFP.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

Se espera que otra ola de aire ártico golpee a buena parte del país en los próximos días, mientras continúan los esfuerzos para despejar la nieve de la megatormenta invernal del pasado fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS) afirmó que una tormenta significativa podría generar más nevadas intensas en el sureste del país, debido a vientos polares que se precipitarán desde las Grandes Llanuras del Norte a través del Medio Oeste y hasta la Costa del Golfo.

Científicos sugieren que la tormenta está relacionada con una alteración del vórtice polar, una masa de aire frío que usualmente circula por arriba del polo norte. Las temperaturas mínimas podrían batir récords, especialmente en Florida, señaló el NWS, que advirtió sobre el impacto en las poblaciones más vulnerables y de la industria agrícola.

El nuevo frente frío llega días después de una gran tormenta invernal que, según balances oficiales y de medios locales, provocó la muerte de más de 100 personas, al cubrir con nieve y lluvia helada territorios desde Nuevo México (suroeste) hasta Maine (noreste).

En el sur del país, cientos de millas de clientes se encontraban sin electricidad el jueves, según poweroutage.us, con Tennessee, Misisipi y Luisiana como los estados más afectados.

Labores de recuperación y críticas en Washington y Nueva York

Mientras tanto, millones seguían excavando para despejar la nieve endurecida en las calles. En Nueva York, excavadoras cargaban montones de nieve en remolques naranjas humeantes conocidas como "tinas calientes", que envían el agua derretida al sistema de alcantarillado de la ciudad.

Por su parte, los residentes de Washington han criticado fuertemente la respuesta oficial, ya que numerosas calles seguían cubiertas, con nieve acumulada en los cruces de la carretera. Las escuelas permanecieron cerradas durante tres días después de que pasó la tormenta.

Recomendaciones

tracking