Una nueva tormenta invernal afectará el fin de semana tras intensas nevadas

Publicado por Williams Perdomo 30 de enero, 2026

Se espera que otra ola de aire ártico golpee a buena parte del país en los próximos días, mientras continúan los esfuerzos para despejar la nieve de la megatormenta invernal del pasado fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS) afirmó que una tormenta significativa podría generar más nevadas intensas en el sureste del país, debido a vientos polares que se precipitarán desde las Grandes Llanuras del Norte a través del Medio Oeste y hasta la Costa del Golfo.

Científicos sugieren que la tormenta está relacionada con una alteración del vórtice polar, una masa de aire frío que usualmente circula por arriba del polo norte. Las temperaturas mínimas podrían batir récords, especialmente en Florida, señaló el NWS, que advirtió sobre el impacto en las poblaciones más vulnerables y de la industria agrícola.

El nuevo frente frío llega días después de una gran tormenta invernal que, según balances oficiales y de medios locales, provocó la muerte de más de 100 personas, al cubrir con nieve y lluvia helada territorios desde Nuevo México (suroeste) hasta Maine (noreste).

En el sur del país, cientos de millas de clientes se encontraban sin electricidad el jueves, según poweroutage.us, con Tennessee, Misisipi y Luisiana como los estados más afectados.