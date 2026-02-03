Billie Eilish desata la furia en las redes con sus comentarios sobre las "tierras robadas" y sus críticas a ICE durante su discurso en los Grammys

Publicado por Carlos Dominguez 3 de febrero, 2026

Billie Eilish generó controversia tras sus declaraciones sobre las "tierras robadas" en Estados Unidos durante los Grammys, mientras críticos la acusaron de incoherencia por ser propietaria de una mansión valuada en varios millones de dólares.

La cantante obtuvo el premio a Canción del Año en los Grammys de 2026 y, al igual que muchos otros artistas progresistas, aprovechó su momento en el escenario para arremeter contra la aplicación de las leyes de inmigración en el país.

"Nadie es ilegal en tierras robadas", dijo la cantante al aceptar el premio por la canción "Wildflower", de su álbum Hit Me Hard and Soft, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

"Y que se j*da ICE, eso es todo lo que voy a decir, lo siento", añadió antes de que la transmisión de CBS cortara su audio.

La revista Forbes calculó en 2020 que Eilish contaba con una fortuna de $53 millones. A los 17 años, la ahora cantante de 24 adquirió un rancho ecuestre valorado en $2,3 millones en Glendale, una propiedad que anteriormente había pertenecido a la artista británica Leona Lewis, según Hello!

"Debería entregar de inmediato sus tierras a los nativos americanos"

Al día siguiente, varios críticos, incluidos gobernadores y legisladores, arremetieron contra Eilish sugiriendo que donara su propiedad millonaria en Los Ángeles a los nativos americanos para devolver las "tierras robadas".

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, comentó en X: "Oh, vaya, ¿otra vez esta tontería de las 'tierras robadas'? Quizá debería dar un paso al frente y renunciar a su mansión en el sur de California, ya que supuestamente está en 'tierras robadas'".

"Exacto", respondió Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, al comentario de DeSantis.

"Cualquier persona blanca que haga un reconocimiento público de ‘tierras robadas’ debería entregar de inmediato sus tierras a los nativos americanos. De lo contrario, no lo dicen en serio. Además, estoy bastante seguro de que no lo dicen en serio", escribió, por su parte, el senador republicano por Utah, Mike Lee.

"¡Vaya! Me importa muchísimo lo que piensan las personas que viven en mansiones multimillonarias, con rejas y muros, y guardias de seguridad para mantener alejados a los intrusos —llevando una vida completamente desconectada de los estadounidenses comunes— sobre que se deporte a inmigrantes ilegales", dijo el comentarista conservador Greg Price.

La Administración Trump se pronuncia

En una declaración a Fox News Digital, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, desestimó los comentarios anti‑ICE de Eilish y de otras celebridades durante la entrega de los premios Grammys.

"Mientras los famosos de Hollywood hacían el ridículo intentando avivar el odio contra los agentes de ICE desde los Grammys, los cuerpos de seguridad del DHS trabajaban arduamente arrestando a agresores sexuales, maltratadores de menores y delincuentes condenados por agresión en Minnesota", dijo McLaughlin.