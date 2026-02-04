La tribu Tongva responde a Billie Eilish por su comentario sobre la “tierra robada” y su mansión en Los Ángeles

Publicado por Carlos Dominguez 4 de febrero, 2026

Después de que Billie Eilish declarara en los Grammys que "nadie es ilegal en tierra robada", la tribu Tongva, pueblo originario del área de Los Ángeles, reaccionó al hecho de que la casa de la cantante, valorada en casi $3 millones, está construida sobre las tierras de sus antepasados.

En una declaración exclusiva recogida por el Daily Mail, un portavoz de la tribu dijo: "Como los primeros pueblos de la gran cuenca de Los Ángeles, entendemos que su hogar está ubicado en nuestra tierra ancestral", añadiendo que la artista no los ha contactado en ningún momento.

"Eilish no se ha puesto en contacto directamente con nuestra tribu en relación con su propiedad, pero valoramos que los personajes públicos den a conocer la verdadera historia de este país", expresó el portavoz.

La tribu también señaló que se había puesto en contacto con el equipo de Eilish para "transmitirle su agradecimiento por sus declaraciones", y aprovechó la ocasión para recordar que el reconocimiento no debe quedarse en gestos simbólicos, subrayando la importancia de que las figuras públicas mencionen de forma precisa a los pueblos originarios del país.

"Esperamos que en futuras conversaciones se haga referencia explícita a la tribu, para garantizar que el público comprenda que la gran cuenca de Los Ángeles sigue siendo territorio Gabrielino-Tongva", añadió el portavoz.

"Debería entregar de inmediato sus tierras a los nativos americanos"

Tras los comentarios de Billie Eilish durante la ceremonia de los Grammys, varios críticos, incluidos gobernadores y legisladores, arremetieron contra la cantante, sugiriendo que donara su propiedad millonaria en Los Ángeles a los nativos americanos para devolver las "tierras robadas".

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, comentó en X: "Oh, vaya, ¿otra vez esta tontería de las 'tierras robadas'? Quizá debería dar un paso al frente y renunciar a su mansión en el sur de California, ya que supuestamente está en 'tierras robadas'".

"Exacto", respondió Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, al comentario de DeSantis.

"Cualquier persona blanca que haga un reconocimiento público de ‘tierras robadas’ debería entregar de inmediato sus tierras a los nativos americanos. De lo contrario, no lo dicen en serio. Además, estoy bastante seguro de que no lo dicen en serio", escribió, por su parte, el senador republicano por Utah, Mike Lee.