Un estudio señala que no hay evidencia clara de que los medicamentos a base de cannabis alivien el dolor nervioso crónico

Publicado por Williams Perdomo 2 de febrero, 2026

La Biblioteca Cochrane publicó una revisión que indicó que no hay evidencia clara de que los medicamentos basados en cannabis proporcionen alivio del dolor neuropático crónico.

El informe explicó que los investigadores revisaron 21 ensayos clínicos en los que participaron más de 2.100 adultos y compararon medicamentos a base de cannabis con placebo durante períodos de dos a 26 semanas.

En ese sentido, la biblioteca precisó que los medicamentos a base de cannabis se agruparon en tres tipos: productos que contienen principalmente THC, el componente psicoactivo del cannabis; productos que contienen principalmente cannabidiol (CBD), un compuesto no intoxicante; y productos equilibrados de THC/CBD, que contienen cantidades similares de ambos.

"La revisión no encontró evidencia de alta calidad de que los medicamentos a base de cannabis reduzcan el dolor neuropático más que el placebo en los tres tipos de medicamentos. Si bien los pacientes que usaron productos con THC y CBD informaron algunas pequeñas mejoras, estos cambios no fueron lo suficientemente significativos como para considerarse clínicamente significativos", detalló el informe.

Además, el informe señaló que la notificación de eventos adversos no fue uniforme en los ensayos incluidos, por lo que la certeza sobre los efectos secundarios fue baja o muy baja en todos los tipos de medicamentos a base de cannabis.

Los productos con THC se asociaron con un aumento de síntomas como mareos y somnolencia, con un posible aumento en el número de personas que abandonaron los ensayos debido a los efectos secundarios.

Por su parte, el médico y autor de la revisión de la Technische Universität München y del Centro Médico de Medicina del Dolor y Salud Mental de Saarbrücken, Winfried Häuser, enfatizó la necesidad de estudios de mejor calidad.

"Necesitamos estudios más amplios y bien diseñados, con una duración de tratamiento de al menos 12 semanas, que incluyan a personas con enfermedades físicas y mentales comórbidas para comprender plenamente los beneficios y los daños de los medicamentos a base de cannabis. Actualmente, la calidad de la mayoría de los ensayos es demasiado baja para extraer conclusiones definitivas", resaltó Häuser.