Petro se rinde a MAGA: se ofrece a Trump para "Hacer a las Américas Grandes de Nuevo"

Publicado por Israel Duro 4 de febrero, 2026

Gustavo Petro abandonó la Casa Blanca totalmente rendido a Donald Trump y deseando colaborar con MAGA. De acuerdo con el post subido por el presidente colombiano tras la reunión con el republicano, el exterrorista quiere comenzar a trabajar para "Hacer a las Américas Grandes de Nuevo".

¿El comienzo de una hermosa amistad?

El presidente colombiano subió la foto de una gorra de merchandising de MAGA en la que añadió una 's' a la palabra América y con la firma en la visera.

De acuerdo con la propia publicación de Petro, a Trump le agradó la idea, con lo que quizás estamos viviendo, parafraseando a Humphrey Bogart en Casablanca, "el comienzo de una hermosa amistad".