ANÁLISIS
Petro se rinde a MAGA: se ofrece a Trump para "Hacer a las Américas Grandes de Nuevo"
El presidente colombiano subió una publicación a sus redes sociales tras el encuentro en la Casa Blanca mostrando una gorra de MAGA a la que había añadido una 's'.
Gustavo Petro abandonó la Casa Blanca totalmente rendido a Donald Trump y deseando colaborar con MAGA. De acuerdo con el post subido por el presidente colombiano tras la reunión con el republicano, el exterrorista quiere comenzar a trabajar para "Hacer a las Américas Grandes de Nuevo".
¿El comienzo de una hermosa amistad?
El presidente colombiano subió la foto de una gorra de merchandising de MAGA en la que añadió una 's' a la palabra América y con la firma en la visera.
De acuerdo con la propia publicación de Petro, a Trump le agradó la idea, con lo que quizás estamos viviendo, parafraseando a Humphrey Bogart en Casablanca, "el comienzo de una hermosa amistad".
Un "Américas" que da alas a la doctrina Donroe
Es la vuelta de la hegemonía estadounidense en todo el continente americano, incluyendo Sudamérica, que durante la era Biden se había rendido a los cantos de sirena e inversiones chinas.