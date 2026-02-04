Voz media US Voz.us
ANÁLISIS

Petro se rinde a MAGA: se ofrece a Trump para "Hacer a las Américas Grandes de Nuevo"

El presidente colombiano subió una publicación a sus redes sociales tras el encuentro en la Casa Blanca mostrando una gorra de MAGA a la que había añadido una 's'.

Montaje del post de Petro en X sobre la foto de su encuentro con Trump

Montaje del post de Petro en X sobre la foto de su encuentro con TrumpAFP / VOZ 

Israel Duro
Publicado por
Israel Duro

Gustavo Petro abandonó la Casa Blanca totalmente rendido a Donald Trump y deseando colaborar con MAGA. De acuerdo con el post subido por el presidente colombiano tras la reunión con el republicano, el exterrorista quiere comenzar a trabajar para "Hacer a las Américas Grandes de Nuevo". 

¿El comienzo de una hermosa amistad?

El presidente colombiano subió la foto de una gorra de merchandising de MAGA en la que añadió una 's' a la palabra América y con la firma en la visera.

De acuerdo con la propia publicación de Petro, a Trump le agradó la idea, con lo que quizás estamos viviendo, parafraseando a Humphrey Bogart en Casablanca, "el comienzo de una hermosa amistad".

Un "Américas" que da alas a la doctrina Donroe

La idea esbozada por Gustavo Petro en la gorra entregada a Trump es en realidad, la base de la doctrina Donroe que Trump quiere hacer valer en el panorama internacional. 

​Es la vuelta de la hegemonía estadounidense en todo el continente americano, incluyendo Sudamérica, que durante la era Biden se había rendido a los cantos de sirena e inversiones chinas.

