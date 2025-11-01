Más de la mitad de la región apoya una intervención militar de EEUU en Venezuela, según AtlasIntel

Publicado por Sabrina Martin 1 de noviembre, 2025

Una nueva encuesta regional revela que la mayoría de los latinoamericanos respalda que Estados Unidos lidere una intervención militar para poner fin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El estudio muestra que 53% apoya esa opción como vía para un cambio político, mientras 34% la rechaza, según datos de AtlasIntel, firma reconocida por su precisión en procesos electorales en Estados Unidos.

Este nivel de respaldo refleja la percepción extendida de que la crisis venezolana no encontraría solución mediante mecanismos internos, sino mediante presión internacional directa.

Venezuela, vista como una prioridad regional

El sondeo, realizado entre el 22 y el 28 de octubre de 2025 con 6.757 participantes en América Latina, confirma que la situación venezolana sigue siendo motivo de alarma. Tres de cada cuatro entrevistados (74%) expresan preocupación por el deterioro político, económico y social, lo que la ubica entre las principales inquietudes hemisféricas.

Las razones que más pesan en esa percepción incluyen denuncias de manipulación electoral (65%), pobreza extrema y hambre (64%), migración masiva (63%) y violaciones de derechos humanos (62%).

Calificación del sistema político venezolano

Para la gran mayoría de los encuestados, Venezuela no opera como un sistema democrático. El 73% cataloga al país como una dictadura, una percepción que se acentúa entre los propios venezolanos consultados (81%).

De igual forma, la legitimidad de las últimas elecciones presidenciales está ampliamente cuestionada: el 72% de los latinoamericanos considera que los comicios carecieron de transparencia y fueron manipulados.

Rechazo a Maduro y ventaja para la oposición

La imagen del dictador venezolano se encuentra en mínimos. Sólo 12% de los consultados expresa una opinión favorable de Maduro, mientras el 75% sostiene una visión negativa hacia su gestión.

En contraste, la oposición venezolana registra una percepción más favorable: 51% tiene una opinión positiva de ese sector político. La líder opositora María Corina Machado, concentra un respaldo de 57% y un rechazo de 30%. Además, el 55% avala la decisión del Comité Nobel de otorgarle el Premio de la Paz 2025.