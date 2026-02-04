Sa'ar se reúne con funcionarios estadounidenses y latinoamericanos en Washington

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de febrero, 2026

El ministro israelí de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar asistió el martes a un acto en Washington con altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina.

Calificándola de "velada extraordinaria" con "nuestros queridos amigos", el máximo diplomático de Jerusalén dio las gracias a los asistentes, entre los que se encontraban el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, el ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, la ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, el vicesecretario de Estado de EEUU Christopher Landau, la asesora de la Casa Blanca Paula White y los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

Sa'ar también expresó su gratitud al embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, por acoger el acto.

"La fuerte amistad entre Israel y Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador ha crecido significativamente en el último año, y estoy seguro de que seguirá creciendo aún más", escribió Sa'ar en X. "Hay un poderoso espíritu de cambio en América Latina, y el campo de la libertad está ganando fuerza".

Sa'ar se reunió con la Premio Nobel y líder opositora venezolana María Corina Machado en Washington, DC, el martes.

Calificó a la jefa del partido Vente Venezuela de "mujer valiente", y añadió que "su lucha es fuente de inspiración para muchos en Venezuela y más allá."

Sa'ar tenía previsto participar el miércoles en la reunión ministerial inaugural sobre minerales críticos en el Departamento de Estado de EEUU en Washington, D.C..

Al margen de la conferencia, mantendrá una serie de reuniones con altos funcionarios estadounidenses y ministros de Asuntos Exteriores.

La conferencia, iniciada por Estados Unidos y organizada por el Secretario de Estado Marco Rubio, acogerá a delegaciones de más de 50 países "para avanzar en los esfuerzos colectivos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos", según un comunicado del departamento publicado el lunes.

"Esta reunión histórica dará impulso a la colaboración para asegurar estos componentes críticos vitales para la innovación tecnológica, la fortaleza económica y la seguridad nacional", según el Departamento de Estado.

© JNS