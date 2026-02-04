Documentos "no públicos" muestran el alcance global del aparato de censura europeo: investigación del Partido Republicano en la Cámara de Representantes

Publicado por Just The News 4 de febrero, 2026

La coacción de la Comisión Europea a las grandes tecnológicas para que censuren globalmente las narrativas desfavorecidas va mucho más allá de lo que se creía, según un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes interim staff report publicado el martes que se burla de audiencia del miércoles con un cómico irlandés que fue detenido en Londres por criticarla ideología de género durante su visita a EEUU..

"Documentos no públicos" entregados al comité por empresas bajo citación muestran más de 100 "reuniones a puerta cerrada" entre el brazo ejecutivo de la Unión Europea y plataformas tecnológicas desde al menos 2020, el año antes de que la administración de Biden comenzara su juerga de presionar a las plataformas para censurar supuesta desinformación, dijo el personal del comité GOP.

Las iniciativas reguladoras supuestamente "voluntarias" y "consensuadas" de la CE no son ni voluntarias ni consensuadas", lo que ha dado lugar a que las grandes tecnológicas supriman "información veraz y discurso político" sobre el COVID-19, la migración masiva y la identidad de género bajo el lema de "combatir la incitación al odio y la desinformación", según el comité.

Una sección particularmente ridícula, de un manual de 2023 del Foro de Internet de la UE creado por la CE, muestra que se esperaba que las empresas tecnológicas moderaran el contenido de la "retórica populista" y el sentimiento "anti-élite" a la "sátira política" y la "subcultura meme."

Los esquemas preceden a la Ley de Servicios Digitales de 2022 en siete años, según una línea de tiempo del informe que comienza a finales de las administraciones de Obama y principios del primer mandato de Trump con el EUIF, códigos oficialmente voluntarios sobre la lucha contra el "discurso de odio ilegal" y la desinformación, y la ley de Alemania anterior a la DSA, que exigía "eliminaciones globales de contenido"ilegal sólo bajo la ley alemana.

"Desde el principio de la campaña de censura de la UE, los altos dirigentes de la UE previeron una ley de censura digital global que otorgara a la Comisión Europea un control narrativo completo en línea", dice el informe. "Los políticos y reguladores europeos fueron explícitos sobre este objetivo, en particular cuando se reunieron directamente con las plataformas."

En la comparecencia del miércoles ante la comisión parlamentaria participarán Graham Linehan, creador de las famosas series Father Ted y The IT Crowd, y el diputado finlandés Päivi Räsänen, que ha sido procesado en repetidas ocasiones por compartiendo un versículo de la Biblia y ahora está esperando un veredicto final de Tribunal Supremo de Finlandia.

Al igual que la policía del aeropuerto de Heathrow hizo el juego a la comisión al detener a Linehan poco antes de la última audiencia europea sobre censura de la Cámara de Representantes, la policía de París encaja en el molde de la narrativa de la comisión al hacer una redada en la oficina local de X el martes y citar al propietario Elon Musk y a la ex directora ejecutiva Linda Yaccarino para "entrevistas voluntarias" el 20 de abril.

Musk desacreditó la redada, cuya premisa oficial era la forma en que su algoritmo recomienda contenidos a los usuarios y recopila datos, por considerarla emblemática de los ataques políticamente motivados e infundados contra la libertad de expresión por parte de las autoridades del Reino Unido y la UE.

La CE multó a X con 120 millones de euros, o el 6% de sus ingresos globales, en la primera acción de este tipo de la DSA en diciembre, "en obvia represalia por su protección de la libertad de expresión en todo el mundo", dijo el comité el martes.

Días antes, la Cámara de Justicia publicó la decisión completa e inédita de la Comisión contra X, obtenida también a través de una citación judicial, que mostraba las objeciones específicas de la CE y la base de cada sanción económica, incluido que X no permite a los investigadores de todo el mundo raspar automáticamente sus datos, almacena anuncios anteriores en una hoja de cálculo e hizo de la marca azul una función de pago.

"Distribución sólo en caso de 'Necesidad de saber' - No leer ni llevar abiertamente en lugares públicos", dice la portada de la decisión de la CE de 183 páginas, marcada como "sensible" y fechada el 5 de diciembre. "Debe guardarse de forma segura y encriptada en su almacenamiento y transmisión. Destruya las copias mediante trituración o borrado seguro", dice, enlazando a instrucciones detalladas de destrucción.

La amenaza a Musk antes del livestream de Trump no era un "freelance no aprobado"



En vísperas de la entrada en vigor de la DSA, la CE actualizó el código de desinformación de 2018 para exigir a las plataformas que participen en un "grupo de trabajo", dividido a su vez en subgrupos para temas que incluyen "comprobación de hechos, elecciones y desmonetización de medios de noticias conservadores", dice el informe, aparentemente refiriéndose al subgrupo de "escrutinio de anuncios" para el último.

Los subgrupos se reunieron colectivamente más de 90 veces desde finales de 2022 hasta 2024, reuniendo a plataformas, reguladores de la CE y "organizaciones censoras de la sociedad civil." Los reguladores interrogaron repetidamente a las plataformas sobre "cambios de política" relacionados con la "lucha contra la desinformación" en la docena de reuniones del subgrupo de respuesta a la crisis, según el informe.

Diversos foros que abordaban la moderación de contenidos, como los relativos a la incitación al odio y la desinformación, se reunieron más de 100 veces, según el informe, que señala un hilo de correo electrónico del 22 de junio de 2023 entre el personal de Google.

En él se muestra a los participantes reconociendo que la participación no era realmente opcional y que tenían una capacidad limitada para influir en la agenda.

Refiriéndose al subgrupo de IA generativa de la CE, un Googler dijo a sus colegas: "Supongo que queremos unirnos (en realidad no tenemos elección)" y preguntó si Google debería al menos copresidirlo. Otro respondió que "los copresidentes fijan la agenda bajo el (fuerte) impulso" de la CE, y el "consenso" entre comillas "puede ser fuertemente presionado por la CE si no están de acuerdo con hacia dónde se dirige".

Aprovechando las debilidades de la moderación de contenidos específica de cada país -a saber, los riesgos para la privacidad y la ineficacia-, la CE actuó como el policía mundial de Internet presionando a las plataformas para que adoptaran sus políticas de moderación preferidas, dijo el personal del GOP, citando correos electrónicos del 30 de octubre de 2020 entre el personal de la CE y TikTok. (Muchas notas a pie de página citan a TikTok).

La presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta Věra Jourová incluso aprobaron las consultas de la CE a TikTok sobre cómo planeaba actualizar sus términos de servicio y "promoción/democión" de contenido antes del despliegue de la vacuna COVID, dice el informe, observando que TikTok pronto será de propiedad "mayoritariamente estadounidense" bajo el acuerdo negociado por el presidente Trump.

Una agenda "característica" del 14 de diciembre de 2023 de la docena de reuniones del subgrupo de respuesta a la crisis muestra a la CE incitando a plataformas como YouTube y TikTok a compartir "nuevos desarrollos y acciones relacionadas con la lucha contra la desinformación" sobre la guerra de Ucrania y COVID, como "cambios de política", dice el informe, haciendo hincapié en las acciones.

La aplicación de la DSA perfeccionó los años de presión, como lo demuestran las revisiones de TikTok a sus directrices comunitarias que prohíben sin ambigüedad el discurso legal en EE.UU., como el "discurso marginador" que incluye "declaraciones codificadas", "desinformación que socava la confianza pública" e incluso "información autorizada tergiversada".

El resumen ejecutivo de los cambios de TikTok especificaba que las actualizaciones eran "principalmente" para cumplir con la DSA, tal y como "aconsejó el equipo legal".

Se esperaba que las plataformas revisaran "continuamente" sus directrices comunitarias para cumplir con la DSA, de acuerdo con las propias "conclusiones" de la CE de una sesión del 7 de mayo de 2025, sobre la "evaluación del riesgo sistémico" de la DSA.

No tuvieron que adivinar si la CE quería que priorizaran la censura de contenidos estadounidenses, según el informe.

Correos electrónicos entre TikTok y personal de la CE en noviembre de 2021 muestran a esta última preguntando cómo combatiría la primera la desinformación procedente de Estados Unidos sobre las vacunas COVID para niños, incluida la eliminación de afirmaciones sobre eficacia.

Un año después, el personal de la CE exigió una explicación "por escrito" a YouTube, Twitter y TikTok, a través del grupo de código de desinformación, de por qué permitían un documental estadounidense sobre vacunas, y YouTube informó "rápidamente" de que había retirado el vídeo.

El entonces comisario de Mercado Interior de la UE Carta de amenaza de Thierry Breton a X antes del livestream de Musk con el candidato presidencial Donald Trump en 2024, pronto desautorizada por la CE, no fue un "descarte no aprobado de un comisario pícaro actuando en solitario", dice el informe.

El 28 de mayo de 2024, los correos electrónicos entre la CE y el personal de TikTok muestran a Jourová, la vicepresidenta, viajando a California para reunirse con el CEO de TikTok y su jefe de seguridad para discutir los "preparativos electorales." Cuando le preguntaron si la conversación estaría "centrada sobre todo en la UE", dijo que hablarían "tanto" de los preparativos de Estados Unidos como de la UE para las elecciones.

© Just The News