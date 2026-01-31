Publicado por Joaquín Núñez 30 de enero, 2026

Don Lemon fue liberado tras ser arrestado y acusado por violación de derechos civiles protegidos por la Constitución y la Ley FACE. Minutos después, el experiodista de CNN aseguró que fue detenido injustamente, que no sería silenciado y que está viviendo un momento clave para que los medios de comunicación "exijan responsabilidades a quienes ostentan el poder".

Lemon fue arrestado en la noche del jueves por un episodio ocurrido el pasado 18 de enero en la iglesia Cities Church de St. Paul, Minnesota. Aquel día, el periodista participó en un evento donde un grupo de manifestantes en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpió en la iglesia en pleno servicio religioso, interrumpiendo la ceremonia y confrontando a los presentes.

Según la acusación federal, Lemon entró al edificio y estuvo junto a los manifestantes mientras transmitía en vivo el incidente, lo que interpretaron como una posible confabulación con ellos. Fue arrestado durante la noche en Los Ángeles, mientras que otro periodista independiente y dos manifestantes fueron arrestados en Minnesota.

"No voy a parar ahora. De hecho, no hay momento más importante que ahora mismo, este preciso instante, para que unos medios de comunicación libres e independientes saquen a la luz la verdad y exijan responsabilidades a quienes ostentan el poder. Insisto, no voy a parar ahora. No voy a parar nunca", expresó el periodista.

"Anoche, el Departamento de Justicia envió a un equipo de agentes federales a detenerme en mitad de la noche por algo que llevo haciendo durante los últimos 30 años, que es informar de las noticias. La Primera Enmienda de la Constitución protege ese trabajo para mí y para otros muchos periodistas que hacen lo mismo que yo. Estoy con todos ellos y no me callarán. Espero con interés mi día en el tribunal", añadió.

De acuerdo con la acusación federal, el periodista habría conspirado para interferir con derechos protegidos por la Constitución, violando la Ley FACE. Esta legislación fue aprobada en 1994 y firmada por el presidente Bill Clinton. Prohíbe el uso de fuerza, amenaza de fuerza o bloqueo físico para interferir con el acceso o provisión de servicios de salud reproductiva y el derecho de las personas a ejercer su derecho de culto religioso en un lugar de adoración, por ejemplo una iglesia.

Sin embargo, Lemon afirmó que solo estaba en St. Paul haciendo su trabajo como periodista, sin tener nada que ver con los manifestantes. Fue liberado bajo fianza y prometió seguir luchando en los tribunales.