Washington autoriza la exportación de diluyentes para impulsar el sector petrolero venezolano

Publicado por Diane Hernández 4 de febrero, 2026

El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este martes una nueva licencia general que autoriza la exportación y venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela, un insumo clave para la producción de petróleo exportable en ese país miembro de la OPEP.

Los 'diluyentes' son combustibles utilizados para mezclar el crudo extra pesado producido en Venezuela y hacerlo fluido y apto para el transporte y refinación. Esta autorización es la segunda licencia general emitida recientemente por Washington con el objetivo de facilitar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras cambios en la política estadounidense.

¿Qué permite la nueva licencia?

La Licencia General Nº 47, publicada por la OFAC, permite que Venezuela -o entidades en las que participen Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) o sus filiales- importen diluyentes fabricados en Estados Unidos, siempre que los contratos se rijan por las leyes estadounidenses y cualquier disputa legal se resuelva en tribunales de ese país.

El documento oficial establece además que no se permitirán modalidades de pago no comercialmente razonables, como canjes de deuda, pagos en oro o en criptomonedas emitidas por el régimen venezolano, incluyendo el petro, una moneda digital respaldada por el Estado chavista que ha tenido escasa utilización internacional.

Asimismo, la licencia prohíbe las transacciones que involucren a personas o entidades bajo las leyes de países adversarios de EEUU, como Irán, Corea del Norte, Cuba, Rusia o China.

Contexto de las nuevas autorizaciones

Esta licencia de diluyentes se produce días después de que Estados Unidos emitiera otra autorización más amplia que permite a compañías petroleras estadounidenses cargar, transportar, almacenar, vender y refinar petróleo venezolano bajo ciertas condiciones, como parte de una política más flexible hacia el sector energético del país sudamericano.

La medida también coincide con reformas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional de Venezuela que modifican la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de atraer inversión extranjera y aliviar las restricciones más estrictas del modelo socialista tradicional.

Según analistas del sector energético, esta autorización podría facilitar un aumento en la producción de crudo venezolano, cuya recuperación ha sido limitada por cuellos de botella en el procesamiento del petróleo extremadamente pesado, que requiere diluyentes para convertirse en crudo exportable.