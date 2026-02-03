Cientos de escuelas permanecerán cerradas el martes debido al frío extremo
Consulte la lista de escuelas cerradas, retrasos y clases virtuales para este martes. Cientos de distritos en Virginia, Maryland, Tennessee y Georgia suspenden actividades por frío extremo y cortes de luz.
Cientos de escuelas anunciaron cierres, retrasos o el paso a la modalidad de clases virtuales este martes debido a las peligrosas condiciones climáticas que persisten tras las recientes tormentas invernales.
Algunos centros educativos acarrean dos semanas de cierre, desde que la primera tormenta invernal enfrió el país. Ante la gravedad de la situación, las autoridades escolares en las zonas más afectadas ya evalúan añadir días al calendario lectivo para compensar el tiempo de instrucción perdido.
Este martes, miles de clientes en Mississippi, Tennessee y Georgia continúan sin electricidad. Además, autoridades locales de transporte continúan advirtiendo por hielo en las carreteras y temperaturas gélidas peligrosas para la salud. Todos motivos que impulsan a las escuelas a echar el candado.
¿Cómo saber si mi escuela está cerrada? Consultas por estado
Si se pregunta cómo verificar el estatus de su distrito escolar, a continuación presentamos los enlaces y fuentes oficiales para consultar los cierres de escuelas hoy desde Virginia hasta las Carolinas:
- Virginia: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por WTOP.
- Maryland: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por WTOP.
- Distrito de Columbia: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por WTOP.
- Área metropolitana de Cincinnati: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por Local12.
- Georgia: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por Now Georgia.
- Carolina del Norte: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por 11 ABC.
- Carolina del Sur: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por WYFF News 4.
- Kentucky: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por Fox 56.
- Maryland: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por CBS News.
- Tennessee: cierres, retrasos y clases virtuales registrados por WKRN.
Just The News
La marmota Punxsutawney Phil predice seis semanas más de invierno
Natalia Mittelstadt
Pronóstico del tiempo: ¿cuándo terminará el frío extremo?
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de que las temperaturas frías persistirán a lo largo de la jornada en el sureste del país. A partir del miércoles, sin embargo, se espera que el termómetro indique climas más benignos. Lo mismo sucederá en el extremo sur, en Florida:
"Una mañana más de temperaturas bajo cero y vientos helados de hasta -6 °C (20 °F) se mantienen en la península de Florida", advirtió el NWS en su primer pronóstico del martes. "A medida que el intenso ciclón se adentra en el Atlántico Norte, este último episodio de frío extremo llegará a su fin, ya que se espera una tendencia moderada constante que lleve las temperaturas de nuevo a los 21°C (70 °F) para la tarde del miércoles, dentro de los rangos normales para principios de febrero", añadió.
A pesar del alivio a mediados de semana, el este del país volverá a sufrir temperaturas peligrosamente bajas durante el fin de semana. Temperaturas de "frío extremo" que podrán extenderse del fin de semana hasta el miércoles 11 de febrero.
El NWS advierte para el fin de semana:
- Posibles fríos récord: temperaturas muy por debajo de lo normal en múltiples estados, con posibilidad de fríos récord en algunas zonas.
- Sensación térmica bajo cero: Ráfagas de viento que agravarán el peligro de congelación.
- Intensas nevadas: breves periodos de intensas nevadas que podrían provocar borrascas de nieve.