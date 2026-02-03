Cientos de escuelas permanecerán cerradas el martes debido al frío extremo

Publicado por Santiago Ospital 3 de febrero, 2026

Cientos de escuelas anunciaron cierres, retrasos o el paso a la modalidad de clases virtuales este martes debido a las peligrosas condiciones climáticas que persisten tras las recientes tormentas invernales.

Algunos centros educativos acarrean dos semanas de cierre, desde que la primera tormenta invernal enfrió el país. Ante la gravedad de la situación, las autoridades escolares en las zonas más afectadas ya evalúan añadir días al calendario lectivo para compensar el tiempo de instrucción perdido.

Este martes, miles de clientes en Mississippi, Tennessee y Georgia continúan sin electricidad. Además, autoridades locales de transporte continúan advirtiendo por hielo en las carreteras y temperaturas gélidas peligrosas para la salud. Todos motivos que impulsan a las escuelas a echar el candado.

¿Cómo saber si mi escuela está cerrada? Consultas por estado

Si se pregunta cómo verificar el estatus de su distrito escolar, a continuación presentamos los enlaces y fuentes oficiales para consultar los cierres de escuelas hoy desde Virginia hasta las Carolinas:

Pronóstico del tiempo: ¿cuándo terminará el frío extremo?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de que las temperaturas frías persistirán a lo largo de la jornada en el sureste del país. A partir del miércoles, sin embargo, se espera que el termómetro indique climas más benignos. Lo mismo sucederá en el extremo sur, en Florida:

"Una mañana más de temperaturas bajo cero y vientos helados de hasta -6 °C (20 °F) se mantienen en la península de Florida", advirtió el NWS en su primer pronóstico del martes. "A medida que el intenso ciclón se adentra en el Atlántico Norte, este último episodio de frío extremo llegará a su fin, ya que se espera una tendencia moderada constante que lleve las temperaturas de nuevo a los 21°C (70 °F) para la tarde del miércoles, dentro de los rangos normales para principios de febrero", añadió.

A pesar del alivio a mediados de semana, el este del país volverá a sufrir temperaturas peligrosamente bajas durante el fin de semana. Temperaturas de "frío extremo" que podrán extenderse del fin de semana hasta el miércoles 11 de febrero.

El NWS advierte para el fin de semana: