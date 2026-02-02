La resaca de los Grammys: del "no somos salvajes, fuera ICE" de Bad Bunny a la posible denuncia de Trump

Publicado por Israel Duro 2 de febrero, 2026

Los premios más importantes de la Música 2026 serán más recordados como una serie de alegatos políticos que por los hitos propiamente musicales que se vivieron durante la gala. Así, la resaca de la noche de los Grammys deja como momentos más destacados el "no somos salvajes, fuera ICE" de Bad Bunny que el hecho de que el artista latino consiguiera por primera vez el premio al mejor disco por un álbum en español.

El broche final llegó con el protagonista ausente de la gala: Donald Trump -nombrado no precisamente con cariño durante la velada- anunció que estudia acciones legales contra el presentador del acto, Trevor Noah, después de que éste apuntara que el presidente había visitado la isla de Epstein.

El cómico apuntó, durante la entrega del premio a mejor canción a Billie Eilish: "Canción del año: ese es un Grammy que todos los artistas desean casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no existe y él necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton".

"Prepárate, Noah, ¡voy a divertirme contigo!"

Algo que no hizo precisamente gracia al presidente, que respondió con una dura publicación en Truth Social advirtiendo al conductor de la "¡prácticamente imposible de ver!" gala de que se vería con sus abogados. "Prepárate, Noah, ¡voy a divertirme contigo!"

"El presentador, Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios Óscar de baja audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡FALSO!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera los medios de comunicación falsos. Noah, un perdedor total, más le vale aclarar los hechos, y hacerlo rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y sin talento presentador, y le voy a demandar por mucho dinero".

"No somos salvajes, fuera ICE": Bad Bunny ganó el premio al grito anti-ICE de la noche

La gala estuvo claramente marcada por el sesgo político que artistas y celebridades asistentes quisieron dar a la gala, especialmente con mensajes contra ICE y Donald Trump. Entre todas, lo más destacado fue el grito de Bad Bunny al recoger su histórico premio que provocó un aluvión de aplausos:

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: 'Fuera ICE'. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos seres humanos y somos estadounidenses".

El artista puertorriqueño, además, instó a sus seguidores y a sus compañeros artistas a enfrentarse al miedo y la división con amor y compasión.

Gloria Estefan: "Estoy asustada, no reconozco a mi país en este momento"

No fue el único. Entre los trajes de Valentino, Chanel y Saint Laurent que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron una insignia con la consigna "Fuera ICE" a sus atuendos. Entre ellos se encontraban la poderosa pareja formada por Justin y Hailey Beiber, la veterana cantante Joni Mitchell, el cantante estadounidense Jordan Tyson y la actriz y cantante Helen J. Shen.

Gloria Stefan, que recogió el galardón al mejor álbum latino tropical aseguró a AFP que "estoy asustada, estoy muy preocupada. Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, niños pequeños. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano. No reconozco a mi país en este momento".

Billie Eilish: "Nadie es ilegal en una tierra robada"

Billie Eilish, cuyo intercambio con Trevor Noah provocó la ira de Trump, también prefirió hablar de ICE antes que de música. La ganadora del Grammy a la canción del año con Wildflower aseguró que "necesito decir otra cosa, que nadie es ilegal en una tierra robada. Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando y hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan".