Bob Iger, CEO de Disney, planea dejar su puesto a fin de año

Publicado por Joaquín Núñez 30 de enero, 2026

Bob Iger, CEO de Disney, planea abandonar su puesto a fin de año. Así lo informó The Wall Street Journal luego de hablar con fuentes familiarizadas con los planes del ejecutivo de 74 años. Iger ocupó el puesto en dos ocasiones diferentes, primero de 2005 y 2020 y luego de 2023 hasta la actualidad.

De acuerdo con el citado medio, la junta directiva de Disney se reunirá la próxima semana en Burbank, California, para votar por un nuevo director ejecutivo.

"En conversaciones privadas mantenidas durante los últimos meses, Iger ha comentado a personas cercanas a él que está listo para dejar atrás la rutina de ser director ejecutivo y que se siente frustrado por los conflictos en la cadena ABC de Disney sobre la breve suspensión del presentador de late night Jimmy Kimmel, según han afirmado personas que han hablado con él", informó el WSJ.

A su vez, Iger les habría comentado a algunos allegados sobre su deseo de dedicar más tiempo y energía a otros asuntos. Por ejemplo, le gustaría trabajar más junto a su esposa, Willow Bay, quien trabaja como decana de la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la USC, y participar más en el Angel City FC, el equipo de fútbol femenino que adquirieron en 2024.

Se espera que Iger permanezca como director ejecutivo durante varios meses después de que la compañía anuncie a su sucesor, a quien asesorará en el periodo de transición. A su vez, una vez afuera del liderazgo, podría conservar un puesto tanto en la junta directiva como en la empresa.

En cuanto al sucesor de Iger, el WSJ precisó que la carrera se habría centrado entre dos candidatos: "Josh D'Amaro, presidente de Experiences, quien supervisa los parques temáticos, productos de consumo y videojuegos, y Dana Walden , una veterana ejecutiva de televisión que copreside el negocio de entretenimiento de Disney, incluyendo el streaming".