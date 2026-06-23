Rubio cumple su advertencia y amplía las sanciones contra el imperio económico de los militares cubanos

Publicado por Diane Hernández 23 de junio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA y contra empresas relacionadas con la explotación de recursos minerales y metálicos de la isla, en una escalada de la presión de la Administración Trump sobre el régimen comunista de La Habana.

A través de un mensaje publicado en X, Rubio aseguró que "la situación en Cuba se deteriora" debido a que el régimen continúa privilegiando el control político sobre las necesidades básicas de la población.

"El conglomerado GAESA, controlado por los militares cubanos, ha servido persistentemente como principal instrumento para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla", escribió el secretario de Estado.

Según Rubio, los recursos administrados por estas empresas son desviados hacia actividades de represión, espionaje y operaciones antiestadounidenses, en lugar de destinarse a infraestructura, educación, generación eléctrica o programas sociales para los cubanos.

El jefe de la diplomacia estadounidense informó además que las nuevas designaciones incluyen entidades asociadas al movimiento de dinero y activos físicos de la red de GAESA, así como compañías vinculadas a la explotación de reservas minerales y metálicas para lo que calificó como "ganancias ilícitas".

La advertencia se extiende también a terceros países. "Cualquier persona que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada", afirmó Rubio, al tiempo que pidió a bancos extranjeros y empresas internacionales congelar de inmediato cualquier actividad con las entidades señaladas.

Una ofensiva anunciada

Las nuevas medidas llegan poco más de un mes después de que la Administración Trump impusiera sanciones adicionales contra algunas de las principales estructuras económicas controladas por el régimen cubano.

El pasado 7 de mayo, Rubio anunció restricciones contra empresas vinculadas a GAESA y contra una empresa conjunta relacionada con la minera canadiense Sherritt, que poco después comunicó su salida de Cuba.

En aquella ocasión, el secretario de Estado adelantó que la Casa Blanca continuaría ampliando las designaciones.

"Es de esperar que se anuncien más designaciones en los próximos días y semanas", declaró entonces Rubio, una advertencia que ahora comienza a materializarse con la incorporación de nuevas entidades a la lista de sancionados.

La estrategia está respaldada por una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que amplía la capacidad de Washington para sancionar sectores específicos de la economía cubana y castigar a bancos extranjeros o compañías que faciliten operaciones con empresas controladas por los militares.

El objetivo: golpear a GAESA GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., es considerado el principal brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

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​El conglomerado opera en sectores estratégicos como turismo, comercio minorista, transporte, construcción, logística, finanzas y manejo de divisas, lo que le ha permitido convertirse en una de las estructuras empresariales más poderosas de la isla.

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​La Administración Trump sostiene que buena parte de los ingresos que ingresan a Cuba terminan bajo control de esta red empresarial y benefician a la élite gobernante en lugar de llegar a la población.

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​Durante el anuncio de mayo, Rubio afirmó que GAESA "está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente para el beneficio de su élite corrupta".

GAESA se guarda más de 18.000 millones de dólares en activos

Una investigación publicada por el Miami Herald, basada en documentos filtrados, estimó que el conglomerado acumulaba alrededor de 18.000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, una cifra comparable al nivel de gasto del propio Estado cubano.

Con las nuevas sanciones, Washington busca dificultar el acceso de estas empresas al sistema financiero internacional y aumentar el costo para cualquier entidad extranjera que mantenga relaciones comerciales con la red económica controlada por los militares cubanos.