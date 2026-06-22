El imperio de los privilegios se desmorona: los herederos del régimen cubano que terminaron en EEUU

Un mosaico de la bandera cubana deshecha por el tiempo (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 22 de junio, 2026

Mientras millones de cubanos sobreviven entre apagones, escasez y una emigración sin precedentes, una pregunta persigue desde hace años a la nomenklatura cubana: ¿Por qué tantos familiares de los hombres y mujeres que gobiernan la isla terminan viviendo, estudiando, invirtiendo o haciendo negocios fuera de ella, muchas veces en Estados Unidos?

La pregunta volvió al centro del debate tras una serie de acciones de las autoridades estadounidenses contra personas vinculadas familiarmente a figuras clave del aparato político, militar y económico de Cuba. En apenas semanas, dos casos de alto perfil colocaron bajo los reflectores a parientes directos de miembros de la cúpula revolucionaria.

Lo que hasta hace poco parecía una discusión política dentro del exilio cubano comenzó a transformarse en una política pública visible de Washington.

El mensaje de Washington

Durante años, las sanciones estadounidenses se concentraron en dirigentes cubanos, empresas estatales y altos mandos militares.

La novedad es que la lupa parece extenderse ahora hacia familiares cercanos y personas vinculadas a las estructuras de poder de La Habana.

La estrategia ha sido impulsada desde el Departamento de Estado y el aparato migratorio estadounidense bajo el argumento de que Estados Unidos no debe servir de refugio para individuos estrechamente relacionados con quienes sostienen al régimen cubano.

Caso 1: La hija del General que combatió con Fidel

El caso más reciente es el de Alina Rosales Aguirreurreta.

El ICE confirmó que la mujer fue detenida en Florida y permanece bajo custodia migratoria mientras espera una audiencia. Las autoridades sostienen que ingresó al país con una visa de turista y permaneció en él después de vencer el período autorizado.

Pero el interés del caso no radica únicamente en la situación migratoria. Rosales Aguirreurreta es hija de Ulises Rosales del Toro, una de las figuras históricas de la Revolución Cubana y de los nombres más poderosos del régimen.

Veterano de la Sierra Maestra, comandante en Angola, ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ex ministro y miembro del Buró Político, Rosales del Toro integró durante décadas el círculo más cercano al poder castrista.

Su hija vivía en Miami. La imagen produjo un enorme impacto simbólico dentro de la comunidad cubana.

Caso 2: La hermana de la mujer que maneja el imperio económico militar 'GAESA'

Un mes antes, Washington ejecutó una acción todavía más contundente.

Adys Lastres Morera fue arrestada después de que el Departamento de Estado revocara su residencia permanente. Permaneció bajo custodia migratoria mientras avanzaba un proceso de remoción.

Su hermana es Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA.

GAESA no es una empresa cualquiera.

Se trata del conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina una gran parte de la economía cubana, incluyendo turismo, finanzas, comercio exterior, puertos e infraestructura. Diversas estimaciones lo sitúan como el centro económico más poderoso del país.

Según declaraciones citadas por autoridades estadounidenses, Adys Lastres residía en Florida y estaba vinculada a actividades inmobiliarias mientras mantenía nexos con estructuras relacionadas con el régimen.

Más allá de los arrestos: el universo de los herederos del poder

Los dos arrestos no surgieron en el vacío.

Durante años, investigaciones periodísticas, reportes televisivos y medios especializados del exilio han documentado la presencia en Estados Unidos de hijos, nietos y familiares de altos dirigentes cubanos.

Entre los nombres que han aparecido repetidamente figuran descendientes y familiares de:

Altos ejecutivos de GAESA.

Miembros históricos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Dirigentes del Partido Comunista.

Funcionarios del Consejo de Estado.

Diplomáticos y embajadores del régimen.

En muchos casos no existe ninguna acusación criminal ni procedimiento migratorio.

Sin embargo, la contradicción política ha sido utilizada recurrentemente por críticos del régimen: mientras la narrativa oficial denuncia al "imperialismo estadounidense", numerosos familiares de dirigentes han buscado oportunidades académicas, empresariales o residenciales fuera de Cuba.

El Clan Castro y su legado

Ninguna familia simboliza mejor esa discusión que los Castro.

Durante años, medios internacionales han documentado los estilos de vida, negocios, viajes y actividades de hijos y nietos de Fidel Castro y Raúl Castro, algunos con vínculos empresariales en Europa y otros con conexiones internacionales que contrastan con la realidad cotidiana del cubano promedio.

También han aparecido reportes sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro y durante años asociado a los círculos más exclusivos del poder económico cubano.

Aunque no enfrenta procesos migratorios conocidos en Estados Unidos, su nombre suele aparecer cuando se discute la riqueza y los privilegios acumulados por las familias de la élite gobernante.

Los casos que podrían venir

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​Los arrestos de Alina Rosales Aguirreurreta y Adys Lastres Morera sugieren que Washington está dispuesto a examinar no solo a funcionarios del régimen, sino también a personas que se beneficiaron de vínculos familiares con las estructuras de poder cubanas.

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​Por ahora, ambos expedientes siguen siendo excepcionales. Pero dentro del exilio cubano muchos creen que podrían ser apenas el comienzo.

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Otros nombres bajo la lupa



En junio de 2026, investigaciones periodísticas revelaron que



Tras conocerse el caso, el congresista Mario Díaz-Balart pidió formalmente revisar la situación migratoria de familiares de altos dirigentes cubanos que viven en Estados Unidos.



Hasta el momento no existe ninguna acusación pública ni procedimiento migratorio anunciado contra Cardero Pacheco.



La misma investigación identificó a



Reportes de medios cubanos señalaron que posee ciudadanía estadounidense y aparece vinculada a actividades empresariales en Estados Unidos.



Al igual que en el caso anterior, no existen registros públicos de arrestos, investigaciones criminales o procesos de deportación. La verdadera pregunta no es cuántos familiares de dirigentes cubanos viven o han vivido en Estados Unidos. La pregunta es cuántos de esos casos serán revisados ahora por las autoridades estadounidenses.​Los arrestos de Alina Rosales Aguirreurreta y Adys Lastres Morera sugieren que Washington está dispuesto a examinar no solo a funcionarios del régimen, sino también a personas que se beneficiaron de vínculos familiares con las estructuras de poder cubanas.​Por ahora, ambos expedientes siguen siendo excepcionales. Pero dentro del exilio cubano muchos creen que podrían ser apenas el comienzo.En junio de 2026, investigaciones periodísticas revelaron que Ana Adis Cardero Pacheco , suegra de Alejandro Castro Espín, reside en Hialeah y viaja regularmente entre Estados Unidos y Cuba. Alejandro Castro Espín es hijo de Raúl Castro, general de brigada y una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad cubano.Tras conocerse el caso, el congresista Mario Díaz-Balart pidió formalmente revisar la situación migratoria de familiares de altos dirigentes cubanos que viven en Estados Unidos.Hasta el momento no existe ninguna acusación pública ni procedimiento migratorio anunciado contra Cardero Pacheco.La misma investigación identificó a Meurys Yisell Rueda Cardero , hermana de Annalie Lilliam Rueda Cardero —esposa de Alejandro Castro Espín— como residente en el sur de Florida.Reportes de medios cubanos señalaron quey aparece vinculada a actividades empresariales en Estados Unidos.Al igual que en el caso anterior,, investigaciones criminales o procesos de deportación.

La contradicción que persigue al castrismo y a las familias del régimen

Durante más de seis décadas, el régimen cubano construyó gran parte de su legitimidad política sobre la confrontación con Estados Unidos. Sin embargo, una y otra vez aparece la misma paradoja.

Cuando llega el momento de estudiar, invertir, comprar propiedades, desarrollar negocios o construir un futuro para sus familias, numerosos miembros del entorno del poder terminan mirando hacia el mismo país que durante décadas fue presentado como el enemigo histórico de la Revolución.

Esa contradicción, más que cualquier sanción, es quizás la que más daño político provoca a la narrativa oficial de La Habana.