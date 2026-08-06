Un comité del Senado declara a Anthony Fauci en desacato al Congreso

Publicado por Carlos Dominguez 6 de agosto, 2026

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votó este jueves a favor de declarar al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso. La decisión se tomó por líneas partidistas después de que el exasesor médico principal de la Casa Blanca se negara a responder preguntas durante una audiencia celebrada la semana pasada sobre su papel en la gestión de la pandemia de covid y el origen del virus.

Fauci, de 85 años y retirado desde finales de 2022, invocó la Quinta Enmienda en más de 100 ocasiones el 29 de julio. Alegó que el presidente del comité, el senador republicano Rand Paul (Ky), mantenía una "obsesión desquiciada" con él y que la citación buscaba atraparlo para presentar cargos de perjurio.

El perdón de Biden, en el centro del debate jurídico

El comité aprobó la resolución de desacato. Normalmente, este tipo de medida pasa al pleno del Senado para una votación completa. Sin embargo, Paul ha indicado que puede remitir el caso directamente al fiscal federal del Distrito de Columbia y al Departamento de Justicia (DOJ), evitando ese trámite.

Si el DOJ decide avanzar, el caso pasaría a un gran jurado. No está claro si el perdón de Biden protegería a Fauci de un eventual proceso por desacato. La decisión final queda en manos de los fiscales federales.

"Es un buen debate jurídico, y expondremos esos argumentos jurídicos al Departamento de Justicia al remitir el expediente", declaró Paul a Fox News Digital antes de la vista.

Paul sostiene que el perdón preventivo que el expresidente Joe Biden concedió a Fauci no le permite invocar la Quinta Enmienda en estas circunstancias. Fauci y sus abogados argumentan lo contrario: que el perdón no elimina el riesgo de posibles procesos y que, por tanto, tiene derecho a no autoincriminarse.

El teléfono de Fauci ya está en manos del Senado

En paralelo, investigadores del Senado ya tienen en su poder una copia del teléfono celular que Fauci utilizó durante la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dirigido por Robert F. Kennedy Jr., entregó el dispositivo a la Subcomisión Permanente de Investigaciones que preside el senador republicano Ron Johnson de Wisconsin.

Previamente, el mismo departamento había entregado más de 1.000 páginas del diario personal de Fauci correspondiente a la época de la pandemia. Tanto Paul como Johnson esperan que el contenido del teléfono aporte información sobre las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria y sobre el origen del virus.

Los demócratas rechazan la votación

Los demócratas del comité expresaron su rechazo a la votación. El senador Gary Peters (MI) acusó a Paul de llevar a cabo una "investigación apresurada".

Afirmó que la votación podría "perjudicar" la capacidad para realizar futuras investigaciones y "hace caso omiso de las protecciones constitucionales largamente reconocidas por el Senado de Estados Unidos, todo ello sin presentar un caso sólido de que exista base legal para declarar al doctor Fauci en desacato".