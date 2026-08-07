"Gobernanza superautoritaria": hay que abolir la Unión Europea, cuanto antes mejor

7 de agosto, 2026

Incluso antiguos altos cargos de las instituciones de la Unión Europea están empezando a alzar la voz contra el régimen antidemocrático de la Comisión Europea —no elegida, opaca y que no rinde cuentas—, especialmente bajo el mandato de su máxima responsable en estos momentos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Hoy en día, la Comisión está intentando tomar el control. Eso no se ajusta al tratado [de la UE]", afirmó Charles Michel, expresidente del Consejo Europeo y ex primer ministro de Bélgica, en una entrevista reciente. "Existe una gobernanza superautoritaria", añadió.

La Comisión Europea nunca tuvo la intención de tener ningún poder más allá de lo que le concedieron los Estados miembros de la UE. Michel, sin embargo, señaló que la UE, al aprovechar la pandemia del covid, la guerra en Ucrania y otras crisis, ha ampliado su autoridad a ámbitos que siempre se pretendió que permanecieran en manos de los Estados miembros.

Fabrice Leggeri, que entre 2015 y 2022 ocupó el cargo de director ejecutivo de Frontex, la Agencia de la UE para las Fronteras y la Guardia Costera, también se ha vuelto extremadamente crítico con la UE y, en particular, con la Comisión Europea. Sin embargo, según Leggeri, la sueca Ylva Johanssen, que ocupó el cargo de comisaria europea de Asuntos Internos entre 2019 y 2024, socavó la capacidad de la agencia para luchar contra la migración ilegal:

"La primera vez que la conocí [a Johanssen], en octubre de 2019, Frontex se estaba preparando para dotarse de armas ligeras y uniformes, tal y como habían ordenado los legisladores europeos. Cuando le expliqué que necesitábamos más tiempo para alcanzar nuestro objetivo debido a los problemas legales relacionados con las armas y los uniformes, me interrumpió y dijo:

"No te preocupes. No necesitas armas ni uniformes porque los migrantes vienen en busca de amor. Europa es un continente que envejece, así que, te guste o no, tu trabajo es acoger a los migrantes".



Leggeri, tras enfrentarse a una presión constante por parte de la Comisión por hacer el trabajo para el que había sido contratado, dimitió en 2022.

"Me di cuenta de que… existía una enorme brecha política entre la Comisión y yo. Mi concepción de la misión era crear una autoridad policial para ayudar a las autoridades de los Estados nacionales a proteger sus fronteras, no ser una ONG ni una agencia humanitaria".

Hoy en día, Leggeri es diputado del Parlamento Europeo por el partido francés Rassemblement National (RN), liderado por Jordan Bardella. Cuando Leggeri informó a Bardella y a la antigua líder del partido Marine Le Pen sobre lo que realmente ocurre dentro de la Comisión Europea:

"Le Pen y Bardella me dijeron que lo que les había contado era tan grave y tan malo que ni siquiera se lo habrían podido imaginar. Cuando estás fuera… del sistema, ni siquiera puedes imaginar lo que ocurre dentro". Fabrice Leggeri

Von der Leyen —aún bajo investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el covid en la Unión Europea, Pfizergate—, al parecer querría aún más poder. Ha estado presionando para abolir las normas de unanimidad de la UE. Actualmente, estas garantizan que, en ámbitos políticos sensibles —como las cuestiones relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, las finanzas y la fiscalidad, los requisitos de adhesión a la UE y las negociaciones con posibles Estados miembros, los asuntos relacionados con la justicia y los asuntos de interior, la ciudadanía y otros— cada Estado miembro de la UE tenga derecho de veto. Von der Leyen quiere cambiar eso para que las decisiones se tomen por mayoría, y declaró en su discurso sobre el "estado de la Unión" de 2025:

"Es hora de liberarnos de las ataduras de la unanimidad. Creo que deberíamos pasar a la votación por mayoría cualificada en determinados ámbitos, por ejemplo, en política exterior".

Tras la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría el pasado mes de abril, von der Leyen volvió a impulsar su agenda: "Creo que pasar a la votación por mayoría cualificada en política exterior es una forma importante de evitar bloqueos sistémicos como los que hemos visto en el pasado,", dijo, refiriéndose al uso frecuente que hace Orbán del derecho de veto de Hungría veto cuando era primer ministro. "Y deberíamos aprovechar este impulso ahora mismo para avanzar realmente en ese tema".

José Lev Álvarez, del Middle East Forum, describió cómo Orbán, uno de los defensores de Israel en la UE, hizo valer el veto de su país:

"Budapest utilizó su derecho de veto —posible gracias al requisito de unanimidad en la política exterior de la Unión Europea— para bloquear declaraciones conjuntas que condenaban las operaciones israelíes en Gaza, paquetes de sanciones destinados a perjudicar a las comunidades de Cisjordania y llamamientos a un alto el fuego unilateral. Los registros diplomáticos muestran que el Gobierno de Orbán intervino con éxito en al menos seis iniciativas importantes relacionadas con Israel entre finales de 2023 y principios de 2025."

El expresidente y ex primer ministro de la República Checa Václav Klaus —quien sufrió durante décadas el comunismo impuesto por la Unión Soviética en Checoslovaquia y conoce mejor que nadie los peligros del totalitarismo— advirtió en un discurso de 2009 ante el Parlamento Europeo sobre lo que otros están descubriendo solo ahora:

"El actual sistema de toma de decisiones de la Unión Europea difiere de una democracia parlamentaria clásica, probada y contrastada por la historia. En un sistema parlamentario normal, una parte de los diputados apoya al Gobierno y otra a la oposición. En el Parlamento Europeo, esta configuración ha brillado por su ausencia..."

"Aquí solo se promueve una única alternativa, y a quienes se atreven a pensar en una opción diferente se les tacha de enemigos de la integración europea". Václav Klaus

"No hace mucho tiempo, en nuestra parte de Europa vivíamos en un sistema político que no permitía alternativas y, por lo tanto, tampoco oposición parlamentaria. Fue a través de esta experiencia que aprendimos la amarga lección de que, sin oposición, no hay libertad . Por eso deben existir alternativas políticas", afirmó.

En aquel momento, el Atlantic Council tachó la aguda comparación de Klaus entre la UE y la Unión Soviética de "verdaderamente extraña".

© Gatestone Institute