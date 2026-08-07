España | Ceuta, en alerta máxima ante los llamamientos en redes a un nuevo salto masivo desde Marruecos: "¿La puerta sigue abierta o no?"

Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2026

Tras el cruce masivo registrado en la noche del 30 al 31 de julio, en el que miles de personas lograron entrar en Ceuta desde Marruecos (algunas estimaciones elevan la cifra a 70.000), las plataformas digitales se han convertido en el principal escenario de la organización de un presunto nuevo intento.

Una investigación de la organización de verificación Maldita.es constató la existencia de al menos cuatro grupos activos de WhatsApp, diez de Facebook y más de cincuenta cuentas de Instagram en los que se debaten abiertamente los detalles de esta movilización, incluyendo posibles horarios, puntos de partida y recomendaciones logísticas.

La fecha más repetida en las conversaciones es el 15 de agosto, aunque varios mensajes proponen adelantar la acción para evitar una excesiva concentración de personas y un previsible refuerzo policial. El principal punto de reunión señalado es la localidad marroquí de Castillejos.

Por otra parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se reconoce que "la presión sobre la frontera exige una respuesta inmediata: más medios materiales, más efectivos y una planificación adecuada para garantizar una vigilancia eficaz y la seguridad de quienes la protegen".

Los usuarios preguntan si "la puerta sigue abierta"

En las redes circulan mensajes en árabe, francés y español, acompañados de imágenes que destacan esa fecha y referencias a Ceuta. También se detectan menciones a otros puntos fronterizos e incluso a Melilla, lo que genera dudas sobre si se trata de una convocatoria única o de varias movilizaciones independientes.

En Facebook, los grupos funcionan como escaparate. Según Maldita.es, algunos participantes escriben de manera anónima y el intercambio se orienta sobre todo a organizar los "saltos", aunque también aparecen llamamientos a la movilización, relatos de quienes ya cruzaron describiendo las condiciones que hallaron y recomendaciones sobre medios de transporte e itinerarios.

Algunos mensajes incluyen afirmaciones falsas sobre posibles asilos automáticos de la Comisión Europea (CE) o sobre un supuesto trato preferente a quienes demuestren tener un oficio. En uno de los grupos analizados, un usuario escribió el 30 de julio: "¿La puerta sigue abierta o no?", refiriéndose a si la frontera de Ceuta seguía abierta para cruzar.

Otro mensaje en Facebook resume la consigna: "Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra". Fue escrito el 3 de agosto por un usuario en el grupo "Alhucemas puerta de Ceuta".

WhatsApp, el 'centro de operaciones'

En WhatsApp la conversación se vuelve más técnica y operativa. Los participantes intercambian números de teléfono, enlaces de invitación y detalles concretos sobre horarios y puntos de encuentro.

En Telegram se identificó un grupo que redirige a otro de WhatsApp con el mensaje "Todos entren aquí. Pongámonos de acuerdo en un plan para una salida". En ese grupo también se debate la propuesta de adelantar la entrada.

"El que quiera, que lo haga antes del 15, unos dos días antes… el 15 estará demasiado lleno", se lee en varios hilos.

También aparecen preocupaciones logísticas: la necesidad de llevar agua y comida suficientes para sobrevivir en Ceuta, el temor a un refuerzo policial y dudas sobre la red flotante colocada en el Tarajal. Un mensaje de audio pregunta: "Hermanos, ¿cuánto mide la red de abajo donde pusieron una barrera entre Ceuta y Fnideq [Castillejos] para el que quiera sumergirse?". Según la investigación, esta pregunta no recibe respuesta.

Tras el cruce de finales de julio, varios participantes recomiendan pasar las conversaciones a chats privados por miedo a infiltraciones. Al mismo tiempo, se pregunta por el destino de algunos de los que cruzaron a finales de julio: "Hermanos, ¿qué pasó con las pocas personas que quedan escondidas en Ceuta y que no han vuelto? ¿qué les hicieron?". Otro responde que se han ido todos y que "ni siquiera quedaron en el centro....".

La crisis de Ceuta continúa La presidenta del Gobierno autónomo de las Islas Baleares, Marga Prohens, advirtió este jueves de que la crisis de Ceuta "no ha acabado" tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma enclavada en África, Juan Jesús Vivas.



Según explicó, Vivas le transmitió con claridad que la situación no está normalizada y que el hecho de que el Gobierno central esté de vacaciones no implica que el problema se haya resuelto.



Por su parte, Vivas afirmó que entre 3.000 y 6.000 de las personas que entraron en Ceuta en 24 horas permanecen todavía en la ciudad. Tras reunirse con el rey Felipe VI, denunció el colapso de los centros de acogida y aseguró que el episodio ha generado "una crisis humanitaria de gran envergadura".



El presidente ceutí criticó además que la frontera esté "en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta".

Instagram: fotos, fechas y puntos de partida

En Instagram el formato es más visual. Decenas de perfiles, muchos de ellos creados o reactivados entre el 31 de julio y el 3 de agosto, publican fotografías personales con la fecha "15 de agosto de 2026" superpuesta.

Las etiquetas más frecuentes para indicar el presunto punto de partida corresponden a variantes del nombre de la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq), como "Fenideq", "Fnidaq" o "FENIDG CEUTA". El eslogan "todo se verá/aparecerá ese día" se repite con insistencia.

Los comentarios suelen mezclar ánimos con peticiones de precaución. Varios usuarios comparten su número de teléfono y solicitan ser añadidos a los grupos de WhatsApp. Algunas cuentas, sin embargo, muestran banderas españolas o de la Unión Europea (UE) en su foto de perfil y acompañan sus publicaciones de un descargo de responsabilidad que afirma no promover la inmigración irregular, aunque difunden la convocatoria del 15 de agosto.

Rutas alternativas y servicios de pago

Además de la vía del Tarajal, en los grupos circulan vídeos y capturas de Google Maps que señalan itinerarios por zonas boscosas más al sur. Uno de ellos muestra un recorrido que parte de la carretera P-4701 en Beliones, Belyounech, pasa cerca del Embalse del Infierno y evita el cuartel de García Aldave. El objetivo declarado es alcanzar puntos menos vigilados y permanecer ocultos en áreas arboladas.

Otro perfil individual de Facebook ha estado publicando fotos de todo tipo de embarcaciones. Publica imágenes de "botes inflables, motos de agua o botes auxiliares", junto con números de teléfono. Algunos de estos perfiles utilizan el término "haraga", que designa tanto a quienes cruzan de forma irregular como a un fenómeno viral que idealiza los cruces ilegales hacia España. En varios casos, las mismas cuentas operan de forma simultánea en Facebook, Instagram y Threads.

También se debaten utensilios prácticos: anzuelos artesanales para pescar una vez en territorio español, aletas de buceo o cinturones de flotación de espuma. "El agua lo es todo y es obligatoria", insiste un usuario en un mensaje de audio. Otros advierten de que el hambre y la sed son los mayores riesgos para quienes intenten permanecer escondidos antes del salto.