“El Partido Demócrata ha cedido el liderazgo y el control en el terreno ideológico a los izquierdistas más radicales”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de agosto, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano, Jaime Flórez, con quien conversó sobre la deriva extremista que ha tomado el Partido Demócrata, con numerosas figuras de izquierda radical que recientemente han surgido en el seno de dicha agrupación.

“El fenómeno Mamdani ya está adquiriendo proporciones de alcance nacional, no sabemos exactamente qué está pasando por la cabeza de los votantes demócratas, hemos visto cómo el partido ha cedido el liderazgo y el control, por lo menos en el terreno ideológico, a los más izquierdistas. […] Uno de los retos que enfrentan los republicanos de cara a las elecciones de medio término es transmitir el mensaje, y me refiero al éxito que ha tenido el presidente Donald Trump en el cumplimiento de sus promesas. […] El impacto que ha tenido la guerra en Irán en la economía estadounidense será decisivo a la hora de que la gente vaya a votar. Pero lo que tenemos que entender es que tal vez el precio que estamos viendo en la gasolina, que es inferior al que vivimos durante la Administración Biden cuando no había guerra, era el precio que teníamos que pagar para evitar que Irán no tuviera bombas nucleares. […]

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.