Leagues Cup: la MLS vuelve a exhibir músculo ante la Liga Azteca

Publicado por Israel Duro 7 de agosto, 2026

La MLS continúa exhibiendo músculo frente a la Liga Azteca en la Leagues Cup. De los seis partidos del jueves correspondientes a la primera jornada del torneo, los equipos estadounidenses se impusieron en cuatro, con el América y el Cruz Azul salvando la honra mexicana con sus triunfos ante San Diego y Philadelphia Union. Tras tres días de juego, la MLS cuenta 11 triunfos por siete de la Liga Azteca.

Un uruguayo Brian Rodríguez en plan estelar llevó el jueves al América a un triunfo de 3-1 sobre el San Diego FC, mientras que el Cruz Azul también dio la cara por México en la Leagues Cup al vencer 1-0 al Philadelphia Union.

Las Águilas del América, líderes en la liga mexicana, aprovecharon su localía en el estadio Azteca para lograr la victoria de 3-1 sobre el San Diego.

"Brian jugó muy bien, pero sin demeritar lo que hizo, para mí el mejor jugador del partido fue Alan (Cervantes, mediocampista) porque dio un partidazo, distribuyó y contuvo. Es un gran futbolista que precisa continuidad", dijo el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América.

"El Rayito" Rodríguez marcó el 1-0 de manera espectacular al minuto 11 tras una jugada individual. Después, el mundialista uruguayo dio un par de asistencias para que Erick Sánchez (33') e Isaías Violante (45'+2) aumentaran la ventaja americanista a 3-0. Luca Bombino (63') hizo el gol de la honra para la escuadra californiana.

El Campeón mexicano sudó para doblegar a Philadelphia

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, el Cruz Azul, vigente campeón del fútbol mexicano, se impuso 1-0 al Philadelphia Union.

Esta fue la primera victoria celeste en 90 minutos reglamentarios desde 2023 cuando se instauró el formato actual de la Leagues Cup."Fueron tres puntos muy importantes para nosotros y, sobre todo, históricamente tenemos un triunfo en la Leagues Cup", dijo Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul.

La Máquina cementera encaminó al triunfo desde el minuto 3 con un tiro de zurda que el argentino José Paradela conectó desde la línea frontal del área para superar el lance del portero Andrew Rick.

Tropiezo del Tijuana de Abreu en Austin

El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, que va segundo en el campeonato mexicano, tropezó 2-0 en su visita al Austin. El hondureño Joseph Rosales (16') y el irlandés Jon Gallagher (45'+2) le dieron la victoria al equipo texano.

Además, el New York City aprovechó el mal momento del Santos para vencerlo 2-0 en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey. Los Guerreros del Santos del entrenador portugués Renato Paiva alargaron la mala racha de tres derrotas consecutivas sufridas en el campeonato azteca.

Portland firma la goleada del día

El partido más desigual del día tuvo lugar en el estadio Providence Park donde los Timbers de Portland golearon 5-2 al Puebla. Los Timbers se llevaron los tres puntos con dos dobletes: el primero fue del costarricense Ariel Lassiter (5', 56') y el segundo de Cole Bassett (36', 45'+3). El portugués David da Costa (38') completó la quintilla de goles.

La Franja poblana descontó con anotaciones de Eduardo Mustre (14') y del uruguayo Emiliano Gómez (80').

Chicago Fire, pura efectividad ante el Necaxa

En el estadio SeatGeek, en Bridgeview, Illinois, el Chicago Fire tuvo menos posesión de pelota pero fue más contundente y se impuso 2-0 al Necaxa.

El Fire taladró a la defensa necaxista por el sector izquierdo del área, y tras una jugada que incluyó un pase de talón del lateral izquierdo Andrew Guttman consiguió el 1-0 firmado por Jonathan Dean (31'). Gutman se agregó al ataque y se encargó de hacer el 2-0 (69') con un toque al filo del área chica. La jugada surgió de un contragolpe en el primer cuarto de la cancha.