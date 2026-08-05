¿Quién es Erica Schwartz, la elección de Trump para dirigir los CDC que fue confirmada por el Senado?

Publicado por Joaquín Núñez 5 de agosto, 2026

El Senado confirmó a Erica Schwartz para ser la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Schwartz fue confirmada con 51 votos a favor y 44 en contra. Cinco senadores no votaron y Tim Kaine (D-VA) fue el único demócrata en votar a favor.

La cabeza de los CDC es un puesto que no ha tenido mucha estabilidad durante la segunda Administración Trump. En julio de 2025, Susan Monarez fue confirmada por el Senado como directora de los CDC. No obstante, duró menos de un mes en el cargo y fue despedida en agosto. Fue la segunda opción del presidente para el puesto, ya que fue nominada después de que el excongresista David Weldon no lograra reunir suficientes apoyos entre los republicanos del Senado.

Desde la salida de Monarez, el cargo fue ocupado primero por Jim O'Neill y actualmente de forma interina por Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

En abril, Trump elogió a Schwartz como "una profesional de extraordinario talento" y anunció que sería acompañada en su nuevo rol por Sean Slovenski, Jennifer Shuford y Sara Brenner.

¿Quién es Erica Schwartz?

Schwartz, quien sirvió durante años en la Armada, cuenta con una amplia experiencia en distintos sectores del Gobierno. Por ejemplo, fue subdirectora general de salud pública durante la pandemia de COVID-19 y trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública.

Además, ocupó varios cargos en la Guardia Costera, entre ellos directora médica y jefa de servicios de salud.

Durante su audiencia de confirmación, resaltó la vocación de servicio que ha caracterizado a su familia por años: "Lo más importante que deben saber sobre mí es que provengo de una familia creyente y con una profunda tradición militar. Mi padre y mi hermana mayor sirvieron en la Marina. Mi hermano mayor fue infante de marina y mi hermano menor sirvió en el Ejército. Yo tuve el privilegio de servir tanto en la Marina como en la Guardia Costera. En mi familia, el servicio no era simplemente un trabajo".

"Me incorporé al Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y fui asignada a la Guardia Costera, donde me especialicé en la protección de la salud del personal de respuesta ante grandes crisis nacionales e internacionales, entre ellas los huracanes Katrina y Rita, el terremoto de Haití de 2010, el desastre provocado por el derrame de petróleo de Deepwater Horizon y el brote de ébola en África Occidental. En cada una de esas situaciones, los hombres y mujeres de la Guardia Costera confiaban en que yo hiciera bien mi trabajo. No había margen para el error", añadió.