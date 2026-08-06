Nuevo choque entre la Administración Trump y los medios por las reservas de misiles y un supuesto roce entre el presidente y Pete Hegseth

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de agosto, 2026

La mainstream media y la Administración del presidente Donald Trump protagonizaron una nueva colisión este miércoles por el tema del arsenal estadounidense, luego de que The Washington Post publicara un artículo en el que aseguró que el mandatario republicano confrontó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante la reunión del gabinete celebrada la semana pasada en Camp David, después de que presuntamente se enterara de que las reservas militares de municiones clave eran mucho menores de lo que creía.

De acuerdo con lo publicado por el periódico, dos personas familiarizadas con el episodio detallaron que el intercambio habría tenido lugar al margen de la reunión del viernes, cuando Trump cuestionó a Hegseth por no haberle informado de que la supuesta escasez de armamento crítico seguía sin resolverse. Las dos fuentes, cuyas identidades no fueron reveladas, le explicaron al Post que Trump expresó su frustración y aseguró que pensaba que el problema “ya había sido solucionado”. Estas dos personas también afirmaron que Hegseth defendió su gestión del asunto y sostuvo que el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, era responsable de la situación, incluido el hecho de no haber garantizado que Trump estuviera plenamente informado sobre el estado de las reservas de armamento del Pentágono.

El Pentágono negó categóricamente lo publicado por el periódico a través de su portavoz jefe, Sean Parnell, quien dijo que “El secretario Hegseth no engañó a nadie sobre la situación de nuestras reservas de municiones, ni culpó al subsecretario Feinberg. Estas afirmaciones sobre el agotamiento de las reservas, desacuerdos internos y la postura del secretario sobre Irán… son igualmente ficticias”.

Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó un tuit en el que detalló que “Estuve en Camp David con el presidente Trump y el secretario Hegseth. Esto, literalmente, nunca ocurrió, y se lo dijimos repetidamente a The Washington Post. Esta historia absurda fue ofrecida a numerosos medios por alguien que claramente busca desacreditar al secretario, por la razón que sea. Lamentablemente para ellos, el presidente aprecia al secretario y cree que está haciendo un trabajo extraordinario. ¡NOTICIAS FALSAS!”.

Acuerdos para aumentar la producción de misiles y reportes sobre su escasez

El artículo del Post fue publicado poco después de que el Departamento de Guerra (DoW) anunciara la firma de dos importantes contratos por un valor superior a los 3.000 millones de dólares con las empresas de defensa Northrop Grumman y Lockheed Martin como parte de un esfuerzo para ampliar la producción de componentes críticos para la defensa antimisiles. Según informó el departamento, Northrop Grumman acelerará la fabricación de motores de combustible sólido y otros componentes utilizados en el programa Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), al tiempo que incrementará la producción de piezas esenciales para el sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD).

Luego del anuncio de los acuerdos, la agencia de noticias Reuters informó recientemente que el suministro de varios misiles de largo alcance y sistemas interceptores se habría visto seriamente presionado tras más de cinco meses de operaciones militares. La cadena CNN también informó, citando a dos personas familiarizadas con el asunto, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habrían consumido cerca del 80 % de su inventario de interceptores THAAD y aproximadamente la mitad de sus interceptores Patriot desde el inicio del conflicto con Irán.

Hegseth rechazó esa evaluación y criticó duramente la forma en que CNN presentó la información después de que la cadena emitiera un cintillo en el que afirmaba que el suministro de armamento estadounidense estaba “peligrosamente bajo” y que se había usado “casi en un 80 %”. En respuesta, el secretario escribió: “Ese cintillo NO ES VERDAD, @CNN. Deberían avergonzarse. No odiamos lo suficiente a los medios de noticias falsas”.

Antes del inicio de la guerra con Irán, Estados Unidos disponía de poco más de 450 interceptores THAAD. Una estimación reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) concluyó que, para finales de julio, el inventario se había reducido a entre 234 y 278 unidades.