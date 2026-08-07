El Comando Sur anuncia el lanzamiento de una fuerza militar conjunta con 18 países contra el crimen organizado en Latinoamérica

Publicado por Israel Duro 7 de agosto, 2026

El Comando Sur anunció la puesta en marcha de una fuerza conjunta en Latinoamérica junto a 18 países aliados de la región. El principal objetivo de este nuevo cuerpo es combatir los cárteles de la droga y las mafias del tráfico de inmigrantes, para lo que coordinará operaciones con ejércitos aliados desde México hasta Chile, con Guatemala y Honduras como primeros ejes.

El responsable de dirigir y coordinar la nueva fuerza será el general de división de los Marines, Kevin Jarrard. De acuerdo con el comunicado del Comando Sur, "Jarrard dirigió recientemente el apoyo militar estadounidense a las operaciones de ayuda ante desastres (...) tras los terremotos de junio de 2026 en Venezuela", recordó el comunicado.

El general de división del Cuerpo de Marines Kevin JarradLance Cpl. Allison White

La misión de esta "fuerza de tarea" será "sincronizar capacidades militares y aplicar una presión sostenida contra las redes que amenazan nuestra seguridad colectiva", afirmó el jefe del Southcom, general Francis L. Donovan.

Un punto importante es que esta fuerza mantendrá una presencia permanente de tropas estadounidenses en los países afectados por el crimen organizado, e incluso planea facilitar operaciones combinadas con fuerzas nacionales cuando exista autorización de los gobiernos implicados. .Además "se mantendrá preparada para brindar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres", precisó el texto.

Desarrollo del Escudo de las Américas

La creación de esta fuerza se encuentra dentro del denominado Escudo de las Américas, lanzado por Donald Trump el pasado marzo, durante una cumbre organizada en Doral (Florida. La idea es trabajar con todos los países aliados de la región para enfrentar la amenaza del crimen organizado, el narcoterrorismo y la inmigración ilegal. Una de las principales tareas asignadas por el presidente al Pentágono era precisamente la organización de esa cooperación militar.

Ya antes, Estados Unidos dio un vuelco militar considerable en la región al iniciar, en septiembre del año pasado, una campaña sin precedentes de ataques contra lanchas que el Southcom presenta como "narcoterroristas".

La ofensiva se inició en el Caribe, ante las costas venezolanas, y luego se amplió al Pacífico. Aún vigente, ha causado al menos 215 muertos mediante unos 53 ataques, según un conteo de la AFP.

La designación por parte de Trump de grupos criminales como terroristas, clave

Previamente, la Administración Trump empezó a designar a varios grupos del crimen organizado en América Latina como terroristas, en febrero de 2025.

La 'Doctrina Donroe'

América Latina y el Caribe, o el Hemisferio Occidental, según la terminología oficial en Estados Unidos, ha pasado a ser la región prioritaria para Washington, de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional de la Casa Blanca, conocida como Doctrina Donroe.

La alianza Escudo de las Américas ha tenido también consecuencias interregionales: países como Ecuador, Argentina, Guatemala o Panamá han anunciado iniciativas con países vecinos, para compartir modelos de seguridad o experiencias carcelarias como las de El Salvador. Colombia y Perú anunciaron recientemente que quieren integrar dicha iniciativa, tras las victorias de candidatos de derecha.