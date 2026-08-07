Washington anunció casi $2.000 millones en ayuda humanitaria a través de organizaciones religiosas

La bandera de EEUU ondeada a todo asta en el Capitolio AFP

Publicado por Diane Hernández 7 de agosto, 2026

Washington anunció una inversión de casi 2.000 millones de dólares para financiar programas humanitarios y sanitarios internacionales desarrollados en alianza con organizaciones religiosas y comunitarias, según informó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado en un comunicado oficial.

La Administración Trump calificó el anuncio como una inversión histórica y aseguró que representa la mayor asignación de ayuda exterior estadounidense para salud global destinada a organizaciones religiosas en más de 20 años.

Entre las entidades que participarán en la ejecución de los programas se encuentran World Vision, Compassion International y Samaritan's Purse, además de una red de organizaciones locales.

El Departamento de Estado afirmó que la iniciativa busca trabajar con entidades con experiencia en la prestación de servicios sanitarios y humanitarios en algunos de los entornos más difíciles del mundo.

Unos $1.400 millones para hospitales, clínicas y trabajadores sanitarios

La mayor parte de los recursos anunciados corresponde a una inversión de 1.400 millones de dólares destinada a fortalecer los servicios de salud prestados por hospitales, clínicas y organizaciones comunitarias y religiosas en más de 20 países.

La financiación forma parte de la Estrategia Global de Salud "Estados Unidos Primero" (America First Global Health Strategy, AFGHS).

Según el comunicado, mediante la Iniciativa de Fe y Comunidad (FCI), encabezada por World Vision junto con un consorcio de organizaciones religiosas locales, el Departamento de Estado prevé aportar hasta 850 millones de dólares durante cinco años, sujeto a la disponibilidad de fondos.

El programa contempla fortalecer más de 2.500 hospitales, clínicas y centros comunitarios religiosos en 17 países, así como capacitar, remunerar y proporcionar suministros a más de 30.000 trabajadores sanitarios comunitarios.

Otros 570 millones de dólares serán destinados directamente a hospitales y clínicas religiosas y comunitarias mediante fondos vinculados a memorandos de entendimiento firmados con gobiernos extranjeros en el marco de la estrategia sanitaria estadounidense.

El Departamento de Estado destacó que, en numerosos países receptores de ayuda exterior estadounidense, los proveedores sanitarios vinculados a organizaciones religiosas representan el 40 % o más de los centros de salud existentes.

La Administración también sostiene que, bajo el nuevo modelo, al menos el 80 % de los recursos se destinará directamente a servicios sanitarios de primera línea para pacientes y comunidades.

Según el comunicado, ese porcentaje supone un incremento importante respecto al 35 % o 40 % que históricamente llegaba a esos servicios mediante determinadas subvenciones del Departamento de Estado.

Otros $538 millones para emergencias humanitarias

Como parte del mismo anuncio, Washington informó además de su intención de destinar 538 millones de dólares a programas globales de asistencia humanitaria administrados por organizaciones consideradas socios de confianza.

Los recursos estarán dirigidos principalmente a Samaritan's Purse y a un consorcio encabezado conjuntamente por World Vision y Compassion International.

El Departamento de Estado calcula que esos fondos permitirán proporcionar asistencia a 7 millones de personas afectadas por 16 crisis humanitarias.

De esa cantidad, más de 100 millones de dólares estarán disponibles de manera inmediata para responder a desastres naturales, mientras que parte de los recursos será utilizada para reforzar la preparación ante emergencias en 23 países considerados vulnerables a este tipo de fenómenos.

Samaritan's Purse y su reciente operación en Venezuela

El comunicado destaca particularmente la experiencia de Samaritan's Purse, organización que ha operado en más de 100 países y participa en operaciones de emergencia relacionadas con conflictos, desastres naturales y brotes de enfermedades.

La Administración Trump resaltó su capacidad para desplegar rápidamente aeronaves, personal, suministros y hospitales de campaña.

Como ejemplo reciente, el Departamento de Estado recordó que Samaritan's Purse desplegó un hospital de campaña en Venezuela después de los devastadores terremotos de junio, donde atendió a pacientes de las zonas afectadas.

Por su parte, el consorcio integrado por World Vision y Compassion International, en colaboración con Accord Network, reunirá a distintas organizaciones religiosas dedicadas a operaciones humanitarias.

Según los datos divulgados por el Departamento de Estado, World Vision llegó a 35,6 millones de personas mediante 104 intervenciones humanitarias durante 2025 y mantiene presencia en más de 100 países.

Compassion International, por otro lado, acumula más de 70 años de experiencia y trabaja con decenas de miles de iglesias locales en 29 países, de acuerdo con el comunicado.