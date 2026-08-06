Golpe judicial al DHS: una juez federal lo declara en desacato y ordena multas de 500 dólares al día

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de agosto, 2026

La juez federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong declaró en desacato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este miércoles tras concluir que la agencia no cumplió oportunamente con una orden judicial que le exigía entregar copias digitales de las comunicaciones almacenadas en los teléfonos celulares de más de 800 agentes de inmigración. Según una resolución desclasificada este martes, Frimpong impuso una multa de 500 dólares por día al Gobierno federal hasta que cumpla con la orden de entregar los teléfonos como parte del proceso de descubrimiento de pruebas y reembolse a los abogados de los demandantes los gastos legales derivados de la obtención de esos registros.

Durante una audiencia celebrada en junio, el DHS informó al tribunal que solo estaba procesando tres teléfonos cada dos semanas para realizar las imágenes digitales, y varios especialistas explicaron que, a ese ritmo, revisar todos los dispositivos solicitados tomaría casi cuatro años. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual ha acusado a algunos agentes de utilizar insultos raciales durante sus interacciones con personas en las redadas, sostuvo que el DHS “simplemente procedió a obstaculizar” la orden de Frimpong “al retrasar deliberadamente la obtención de imágenes de los teléfonos celulares emitidos por el Gobierno y al desafiar abiertamente la orden en lo que respecta a los teléfonos personales”.

El DHS había argumentado previamente, en diciembre, que los agentes de inmigración no utilizan sus teléfonos personales para comunicaciones relacionadas con el trabajo. Sin embargo, el testimonio posterior de cinco testigos contradijo esa afirmación.

En abril, el departamento también sostuvo que carecía de autoridad sobre los dispositivos personales de los agentes, un argumento que fue rechazado por un juez magistrado en julio, según NOTUS. En su resolución del 28 de julio, Frimpong escribió que el DHS ya había recibido “tiempo más que suficiente” para cumplir con la orden antes de concluir que la agencia se encontraba en desacato.