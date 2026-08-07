Un tribunal federal de apelación suspende las obras del salón de baile de la Casa Blanca de Trump

El presidente Trump en el lugar donde se está construyendo el salón de baile de la Casa Blanca. Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Kevin Killough - Just The News 7 de agosto, 2026

El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, con sede en Washington, falló este viernes por 2 votos contra 1 a favor de mantener una orden judicial preliminar, que detiene la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el ala este demolida de la Casa Blanca.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda el año pasado después de que la Administración Trump derribara el ala este para construir un salón de baile de 90. 000 pies cuadrados sin autorización del Congreso, según informó la CNBC.

Trump presentó un recurso después de que un juez de distrito bloqueara en dos ocasiones la construcción en superficie en el emplazamiento, al tiempo que permitía que continuaran los trabajos subterráneos. El juez había dictaminado que ninguna ley federal otorgaba a Trump la autoridad para construir el salón de baile sin la aprobación del Congreso.

El tribunal de apelación suspendió su fallo durante 14 días para permitir que la Administración Trump recurra ante el Tribunal Supremo del país.

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