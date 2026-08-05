Todd Blanche garantiza a los provida el fin del aborto por correo: "La victoria llegará pronto, y será permanente"

Publicado por Carlos Dominguez 5 de agosto, 2026

El fiscal general interino Todd Blanche aseguró a líderes cristianos que la Administración Trump está implementando políticas para impedir que estados y organizaciones proaborto envíen fármacos abortivos por correo a aquellos estados que protegen la vida del no nacido.

Según informó LifeNews, durante una llamada privada celebrada la semana pasada y organizada por la Oficina de Fe de la Casa Blanca, Blanche explicó que el Departamento de Justicia (DOJ) trabaja junto con agencias federales de salud y el equipo del presidente Trump en "soluciones permanentes".

"Si los estados han dicho: 'Vamos a proteger a los no nacidos y vamos a proteger cada vida desde el momento de la concepción', estamos poniendo en marcha prácticas y políticas para que otros estados y otras organizaciones no puedan atacar eso", afirmó. "No pueden hacer cosas como las que están haciendo con el envío de fármacos por correo".

Blanche reconoció que "todavía no tenemos una victoria completa", pero añadió: "Tendremos la victoria, y la victoria llegará pronto, y será permanente". El objetivo, según sus palabras, es consolidar de forma definitiva la decisión del Tribunal Supremo (SCOTUS) en el caso Dobbs en todos los estados del país.

Avance de su nominación

Las declaraciones se producen justo después de que el Comité Judicial del Senado avanzara su nominación como fiscal general con un voto de 12 a 10, dividido por líneas partidistas. Blanche ocupa el cargo de forma interina desde abril y fue nominado por Trump en junio. Ahora la propuesta pasa al pleno del Senado.

Organizaciones provida han respaldado con fuerza su confirmación. Americans United for Life afirmó que su designación "avanzaría la causa del respeto a la vida humana en Estados Unidos" y destacó que Blanche se ha mostrado como "un sincero defensor de la vida humana y un fiel servidor de la agenda provida del presidente Trump".

Una coalición de 83 grupos estatales y nacionales, liderada por SBA Pro-Life America, ha urgido a Blanche a resolver el caso Louisiana v. FDA mediante un acuerdo judicial que ponga fin de inmediato a la distribución de pastillas abortivas por correo mientras la FDA completa una revisión de seguridad.

Marjorie Dannenfelser, presidente de SBA Pro-Life America, recordó a LifeNews que durante la audiencia de confirmación varios senadores expresaron su malestar por la continuidad del régimen de envío postal heredado de la Administración Biden. Blanche respondió entonces: "Creemos firmemente que las normas de Biden estaban equivocadas".