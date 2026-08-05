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El congresista Chuck Edwards abandona su reelección después de que Ética recomendara su censura

En un mensaje publicado en X, Edwards escribió: "Después de mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de mi campaña de reelección. Completaré mi mandato actual".

Edificio del Capitolio de EEUU-Imagen de archivo

Edificio del Capitolio de EEUU-Imagen de archivoAFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

El representante republicano de Carolina del Norte Chuck Edwards anunció en la madrugada de este miércoles que retira su candidatura a la reelección, horas después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes concluyera que violó las normas de la Cámara por acoso sexual y por crear un ambiente de trabajo hostil, y recomendara su censura.

En un mensaje publicado en X, Edwards escribió: "Después de mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de mi campaña de reelección. Completaré mi mandato actual".

Presión política y negaciones

La decisión se produce en medio de una creciente presión política. El informe del Comité de Ética, hecho público el lunes, corrobora varios hechos revelados previamente por Axios sobre el presunto trato inapropiado que Edwards habría dado a dos jóvenes asesoras de su equipo, de entre 20 y 30 años. El documento menciona correspondencia manuscrita, regalos personales, salidas a beber y viajes a casinos como elementos que respaldan sus conclusiones.

Según Axios, el panel de Ética determinó que Edwards incumplió las normas de la Cámara al "no adherirse al espíritu de las reglas que prohíben el acoso sexual y los avances no deseados hacia el personal de la Cámara". Edwards ha negado de forma reiterada haber cometido ninguna irregularidad. En un documento de 15 páginas presentado por sus abogados, calificaron las conclusiones del comité de “infundadas”.

Un escaño en riesgo para los republicanos

La retirada de Edwards debilita las perspectivas republicanas en el 11.º distrito de Carolina del Norte. El demócrata Jamie Ager ha recaudado más fondos y el informe de Ética había convertido la carrera en "en disputa", elevando el riesgo de que los demócratas se hicieran con el escaño en noviembre.

Además, se esperaba que la Cámara votara su censura tras el receso de agosto, con apoyo de varios republicanos, entre ellos Anna Paulina Luna. El Caucus de Mujeres Demócratas de la Cámara había exigido el lunes la renuncia de Edwards, argumentando que una simple censura "no tiene consecuencias reales".

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