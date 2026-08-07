Venezuela: el chavismo y la oposición inician el diálogo para una transición política, bajo los ojos de EEUU

Publicado por Diane Hernández 7 de agosto, 2026

Representantes del oficialismo venezolano y de un sector de la oposición sostuvieron este jueves en Caracas su primer encuentro formal dentro del diálogo auspiciado por Estados Unidos y orientado a avanzar hacia una transición política y la celebración de elecciones en Venezuela, informó AFP.

Las conversaciones se producen siete meses después de la captura de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense. Desde entonces, Delcy Rodríguez encabeza el Gobierno interino, en el que el chavismo continúa controlando buena parte de las principales instituciones y estructuras de poder del país.

La reunión estuvo encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, en representación del oficialismo, y por Dinorah Figuera, dirigente de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015.

Según una declaración conjunta, las partes acordaron principios de "respeto a la soberanía nacional", "negociación de buena fe", protección de los derechos humanos y garantías para los derechos políticos.

La delegación opositora señaló posteriormente que el proceso busca alcanzar "la estabilización, la reconciliación política y una transición pacífica".

Conversaciones hasta el 12 de agosto

El encuentro se celebró a puertas cerradas en el Centro de Convenciones del complejo militar de La Carlota, en Caracas.

Durante la primera jornada, las delegaciones definieron la metodología, los ciclos de trabajo y la agenda de discusión. En principio, las conversaciones se mantendrán hasta el próximo 12 de agosto.

María Corina Machado no participó en el encuentro. Figuera había señalado previamente que entre los objetivos del proceso se encuentran cambios en el Tribunal Supremo de Justicia y en el organismo electoral, así como la recuperación de derechos civiles y políticos.

Otro de los principales reclamos de sectores opositores y familiares de detenidos es la liberación de los presos políticos.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa afirmó que espera que las negociaciones permitan avanzar hacia la liberación de todos los presos políticos, la conformación de nuevos poderes públicos y el establecimiento de un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales.