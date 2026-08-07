Hackers vinculados a Irán atacan la infraestructura de agua en una docena de estados del país

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de agosto, 2026

La vulnerabilidad de la infraestructura crítica estadounidense ha quedado en evidencia. Fuentes familiarizadas con una investigación federal en curso informaron a CBS News que plantas de tratamiento y suministro de agua en al menos una docena de estados han sido blanco de ciberataques.

Las sospechas de los investigadores oficiales apuntan de manera preliminar a grupos de piratas informáticos respaldados por el régimen de Irán.

Entre las entidades afectadas por esta oleada de intrusiones se encuentran Michigan, Minnesota, Georgia, Nueva Jersey y Dakota del Sur. El alcance del sabotaje ha variado según la región, pero las autoridades han encendido las alarmas debido a la sofisticación y el carácter sistemático de las incursiones en los sistemas de control interno.

Pérdida de control digital y operaciones manuales de emergencia

Los ataques cibernéticos lograron vulnerar los sistemas de gestión remota de varias empresas de servicios públicos.

Según explicaron funcionarios enterados del caso, los atacantes obtuvieron acceso a distancia a mecanismos críticos como bombas de distribución, válvulas reguladoras y medidores de presión de agua. Esta pérdida de funcionalidad y monitoreo obligó a los operadores locales a desactivar los sistemas automatizados y pasar de inmediato a una modalidad operativa manual para no perder el control de las plantas.

En el estado de Georgia, la Autoridad del Agua del Condado de Clayton, que abastece a unos 300.000 usuarios en el área metropolitana de Atlanta, confirmó que la actividad cibernética detectada el mes pasado provocó una caída drástica en la presión del agua.

El incidente forzó a la institución a emitir una orden de hervir el agua para la población como medida de prevención, aunque el servicio regular pudo restablecerse pocas horas después. Por su parte, en Minnesota la afectación fue más dispersa, impactando a más de 30 sistemas de agua comunitarios.

Hasta el momento, portavoces gubernamentales aseguraron que la seguridad del agua potable no ha sido comprometida y los suministros siguen siendo aptos para el consumo.

Agencias federales ordenan desconexión inmediata de redes

Ante el agravamiento de la situación, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) emitieron una alerta conjunta.

En el comunicado, advirtieron que los actores de amenazas cibernéticas accedieron de forma remota a la infraestructura en línea de sistemas de agua y aguas residuales, provocando "una pérdida de funcionalidad de monitoreo y control".

Como contramedida urgente, las agencias de seguridad instaron a todas las compañías de agua del país a desconectar de manera inmediata sus programas operativos de la red de internet, además de robustecer sus cortafuegos y actualizar las contraseñas que vienen configuradas por defecto en los equipos industriales.

A pesar de que los investigadores federales mantienen una fuerte sospecha sobre el origen iraní de los ataques, las agencias de inteligencia no han realizado una atribución diplomática formal.

Sin embargo, los analistas de seguridad señalaron que las tácticas empleadas guardan una similitud exacta con la campaña ejecutada en 2023 por el grupo CyberAv3ngers, una organización vinculada directamente a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.