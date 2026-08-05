Casi el 70% de los estadounidenses rechaza el aborto por correo: una encuesta que marca el terreno de las midterms

Publicado por Carlos Dominguez 5 de agosto, 2026

Una nueva encuesta encargada por Concerned Women for America (CWA) revela que casi el 70% de los votantes estadounidenses apoya restablecer el requisito de una visita presencial al médico antes de dispensar la pastilla abortiva mifepristona.

El dato llega en un momento clave. Según LifeNews, los resultados sugieren que "los votantes se inclinan hacia el sentido común: adoptan una postura conservadora en temas culturales a medida que se acercan las midterms".

Según el sondeo, más del 67% de los encuestados cree que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debería volver a exigir una consulta médica presencial antes de entregar el fármaco abortivo. Actualmente, muchas mujeres pueden obtenerlo por correo sin supervisión directa, una práctica que ha generado un intenso debate político y legal.

Matt Carpenter, director de FRC Action, consideró los resultados una señal positiva para el movimiento provida. "Los hallazgos muestran claramente que los votantes respaldan una agenda socialmente conservadora. En particular, que casi el 70% de los votantes esté de acuerdo con reinstaurar el requisito presencial de la FDA para dispensar el fármaco abortivo mifepristona es alentador", dijo Carpenter a The Washington Stand.

Penny Nance, presidente y CEO de CWA, fue más allá: "Los candidatos que se presenten este año deben reconocer que los votantes apoyan de forma mayoritaria la protección de la salud de las mujeres, la posibilidad de criar hijos, la equidad en el deporte femenino, la protección de los menores frente a las transiciones de género y el contenido televisivo con temáticas LGBTQ". Según Nance, la encuesta debería servir de "hoja de ruta" para los candidatos conservadores.

Otros temas que preocupan a los votantes

La encuesta no se limita al aborto. Más del 69% de los participantes considera "muy o bastante importante" a la hora de decidir su voto que los candidatos se opongan a que atletas biológicamente masculinos compitan en deportes femeninos y compartan vestuarios con mujeres.

En materia de ideología de género, el 63% se muestra en contra de permitir tratamientos de transición —como bloqueadores de la pubertad u hormonas cruzadas— a menores de 18 años. Además, el 59% identifica la protección de los niños frente a la ideología de género como uno de los asuntos más relevantes para ellos.

También genera inquietud el contenido dirigido a menores. El 60% de los encuestados considera preocupante que el 40% de los programas de Netflix clasificados para niños contengan temáticas, personajes o tramas LGBTQ+.

Otro dato destacable: una mayoría similar de hombres (77%) y mujeres (79%) cree que las empresas que pagan por servicios de aborto o viajes para abortar deberían ayudar también con el cuidado infantil a aquellas empleadas que decidan dar a luz.