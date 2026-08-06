Trump firma dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento y combatir el "turismo de parto"

Publicado por Joaquín Núñez 6 de agosto, 2026

Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas con las que busca restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento y endurecer las medidas contra el llamado "turismo de nacimiento" (en inglés birth tourism), la práctica por la que extranjeros viajan a Estados Unidos con el objetivo principal de que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

En junio, la Corte Suprema dictaminó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran ilegalmente o temporalmente en el país están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento. Con ello, mantuvo vigente la interpretación tradicional de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, según la cual los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento.

El caso Trump v. Barbara, giró en torno a la constitucionalidad de la orden ejecutiva 14160, firmada por el presidente el 20 de enero de 2025. La medida buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de extranjeros con presencia temporal nacidos en territorio estadounidense. El fallo fue por 6-3, con John Roberts, presidente de la Corte, escribiendo la opinión mayoritaria.

¿Qué dicen las nuevas ordenes ejecutivas de Trump?

En este contexto, el presidente firmó dos nuevas ordenes ejecutivas que buscan restringir la ciudadanía por nacimiento en algunos casos concretos.

La primera amplía la definición de quiénes no serían elegibles para la ciudadanía automática, incluyendo a "enemigos extranjeros de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y amplias categorías de personas que ejercen presión y actúan en nombre de gobiernos extranjeros".

A su vez, la segunda instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reforzar los controles sobre "turismo de nacimiento", incluyendo una revisión más estricta de las solicitudes de visa y medidas para combatir las redes que organizan este tipo de viajes.

La Casa Blanca no especificó detalles sobre la aplicación de las ordenes ejecutivas.

"Hemos tenido una sentencia muy desafortunada de la Corte Suprema en relación con el derecho de nacimiento. Estuvo reñido, pero ha sido una sentencia muy, muy desafortunada. Así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto", expresó Trump.

"Lo que está ocurriendo ahora es que hay gente que está creando negocios en torno a ello; personas adineradas están creando negocios basados en la ciudadanía por nacimiento. No es así como se supone que debe funcionar. Es una vergüenza. Se están comprando el acceso y no vamos a permitir que eso ocurra", añadió sobre el "turismo de nacimiento".

El presidente realizó las firmas desde el Salón Oval, donde estuvo acompañado por Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto para Asuntos Políticos, quien agregó lo siguiente: "Esto garantiza que un gran número de personas que erróneamente obtendrían la ciudadanía por derecho de nacimiento ya no serán elegibles para esos beneficios".