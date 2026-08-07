Sin aclarar cuándo volvería al Senado, Mitch McConnell confirmó que seguirá la recuperación desde su casa

Publicado por Joaquín Núñez 6 de agosto, 2026

Mitch McConnell recibió el alta del centro de rehabilitación donde permanecía desde mediados de junio tras sufrir una caída. Según señaló el senador republicano de Kentucky en un comunicado, continuará con la recuperación desde su casa. No obstante, no especificó cuándo volvería al Senado.

Tras varias semanas de incertidumbre y especulaciones sobre su estado de salud, McConnell publicó un comunicado acompañado de una fotografía junto a su esposa, Elaine Chao, desde el centro de rehabilitación. En el mensaje reveló que había perdido brevemente el conocimiento, aunque los estudios médicos descartaron fracturas, un derrame cerebral y un infarto.

El último voto presencial del republicano fue el 11 de junio. Desde entonces, se ha perdido decenas de votos en el pleno.

Ahora, el histórico senador confirmó en un comunicado los próximos pasos a seguir de su recuperación: "Hoy mismo he recibido el alta del centro de rehabilitación para continuar mi recuperación en casa".

"Siguiendo las recomendaciones de mis médicos, seguiré un programa intensivo de fisioterapia desde casa durante el período de sesiones del Senado, y seguiré colaborando con mi equipo y mis colegas en los asuntos importantes del Senado", añadió.

En febrero de 2025, McConnell anunció que no buscaría la reelección en 2026, por lo que el mandato que actualmente ejerce será el último de una carrera de cuatro décadas en el Senado. Tras una intensa primaria republicana en Kentucky, el congresista Andy Barr ganó la nominación y se espera que lo suceda en el Senado desde enero de 2027.

McConnell está entre los senadores con más años en actividad en la historia del país, con 41 años y 8 meses. El primer puesto lo tiene Robert Byrd, demócrata de Virginia Occidental, quien falleció en el cargo en junio de 2010. Sirvió durante 51 años y 5 meses.