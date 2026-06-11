Marco Rubio anuncia sanciones contra la petrolera del régimen cubano CUPET mientras crece la presión sobre La Habana

El secretario Marco Rubio fotografiado este 4 de junio en Washington. Kent NISHIMURA / AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 11 de junio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la empresa estatal del régimen cubano que monopoliza la extracción, refinación y distribución de combustibles en la isla.

"Hoy estoy designando a la compañía estatal cubana de petróleo y gas Union Cuba-Petroleo (CUPET), cuyos activos clave fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años", dijo el secretario en un comunicado.

Rubio acusa a CUPET de acaparar combustible para sus fuerzas represivas

Como resultado de la medida, CUPET ha sido incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que le prohíbe realizar cualquier tipo de transacción financiera o comercial con personas o entidades estadounidenses.

En su declaración, Rubio explicó la decisión señalando que Cuba ha utilizado durante años el sector energético como un instrumento de control político. "Como todos los recursos de la isla, la energía ha sido durante mucho tiempo instrumentalizada por el Gobierno comunista de Cuba como una herramienta tanto de represión como de cleptocracia al servicio del régimen", afirmó.

El secretario de Estado acusó además al régimen cubano de "revender innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social".