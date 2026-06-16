El DOJ avanza con 17 cargos contra el afgano acusado del ataque a miembros de la Guardia Nacional

Publicado por Joaquín Núñez 16 de junio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) añadió cargos contra Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano acusado del ataque a tiros contra miembros de la Guardia Nacional en noviembre de 2025. Debido a la modificación de su causa, Lakanwal compareció el martes ante el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Amit Mehta, y se declaró inocente.

El hecho ocurrió en noviembre de 2025, cerca de la estación de metro Farragut Square. Las víctimas fueron Sarah Beckstrom, de 20 años y Andrew Wolfe de 24, ambos de Virginia Occidental. Si bien Wolfe logró sobrevivir y se encuentra en rehabilitación, Beckstrom perdió la vida producto de sus heridas.

De acuerdo con la acusación federal, Lakanwal habría conducido desde el estado de Washington hasta la capital del país transportando un revólver robado. Una vez en DC, abrió fuego contra los dos miembros de la Guardia Nacional, impactándolos en la cabeza. Posteriormente, el hombre fue reducido por otras fuerzas del orden, que recuperaron en la escena una pistola Smith & Wesson.

La acusación presentada ante un gran jurado incluye 17 cargos, entre ellos asesinato premeditado en primer grado, intento de asesinato, agresión con intención de matar, transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave y múltiples violaciones relacionadas con el uso de armas de fuego durante un crimen violento.

Según precisó el DOJ en un comunicado, seis de los nuevos cargos son punibles con la pena de muerte en caso de condena, aunque los abogados todavía no han aclarado si van a solicitar o no la pena capital.

"Sarah Beckstrom tenía 20 años y prestaba servicio a su país en la capital de la nación cuando, presuntamente, Rahmanullah Lakanwal cruzó el país en coche y la ejecutó a sangre fría a pocos pasos de la Casa Blanca", expresó al respecto Jeanine Pirro, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

"Eso no es solo un delito, es una grave ofensa contra los Estados Unidos. Solicitaremos todas las penas que permita la ley en nuestro afán por hacer justicia a Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe", añadió.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de uno de los programas impulsados por la Administración de Joe Biden para evacuar y reasentar a decenas de miles de afganos tras la retirada militar estadounidense de Afganistán.