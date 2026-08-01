Los países de la UE piden conversaciones "urgentes" por la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta

Banderas europeas frente a la sede de la UE en Bruselas. AFP

Publicado por Diane Hernández 1 de agosto, 2026

Veintidós dirigentes de la Unión Europea, entre ellos la primera ministra italiana y el jefe del gobierno alemán, solicitaron el sábado una "videoconferencia de urgencia" de los ministros europeos del Interior para evaluar y responder a la situación de los miles de inmigrantes en la ciudad española de Ceuta.

"Tenemos el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal", consideran los 22 firmantes de una carta abierta.

La carta fue promovida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo país ha suspendido temporalmente las normas del espacio Schengen con España, y por su homóloga danesa, Mette Frederiksen, quien afirmó el viernes que la UE debería considerar la posibilidad de suspender la cooperación Schengen con España.

"La postura que Italia defiende desde hace tiempo es compartida hoy por un número cada vez mayor de países europeos", declaró el sábado Meloni.

"La protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea no responde al interés de un solo Estado, sino que constituye una responsabilidad común de toda Europa", afirmó en X la jefa del gobierno italiano.

¿Qué países están llamando al diálogo?

Entre los demás firmantes figuran el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia, pero no los líderes de Francia y Portugal, cuyos países comparten frontera directa con España.

"No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea", afirman. "Una percepción así alentaría nuevos intentos, socavaría la confianza en nuestra política migratoria común y tendría repercusiones para todos los Estados miembros".

Sugieren que "los ministros deberían considerar en particular un apoyo reforzado de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos".

"Tomamos nota de que no se han registrado movimientos posteriores no autorizados hacia Europa", añadieron.

Por su lado, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo este sábado que estaba "totalmente descartado" que España abandone el espacio Schengen y agregó que Francia tenía muy buena cooperación con España.

El ministro francés apuntó además que su país mantendría un refuerzo en la frontera franco-española "todo el tiempo que sea necesario".