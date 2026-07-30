Crisis en el Senado: dos republicanos ponen contra las cuerdas la confirmación del fiscal general de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de julio, 2026

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aplazó la noche de este miércoles una reunión programada del comité para considerar la nominación del fiscal general interino, Todd Blanche, después de que la oposición de los senadores republicanos Thom Tillis y John Cornyn amenazara con descarrilar el proceso de confirmación. “El presidente Grassley trabaja para preparar a los nominados del presidente Trump para que tengan éxito en el comité, no para que fracasen. Los senadores Cornyn y Tillis quieren garantías por escrito del Departamento de Justicia con respecto al acuerdo entre Trump y el IRS. La sesión de mañana para considerar la nominación queda aplazada mientras continúan los esfuerzos para asegurar el respaldo suficiente en el comité que permita emitir un informe favorable sobre el nominado a fiscal general, Todd Blanche, quien está altamente calificado para el cargo”, señaló un portavoz de Grassley en un comunicado.

Tanto Tillis como Cornyn han condicionado su apoyo a que el Departamento de Justicia confirme formalmente y por escrito que abandonará de manera permanente un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares, propuesto anteriormente para personas que afirman haber sido víctimas de una presunta “instrumentalización política” del Departamento de Justicia.

En declaraciones a la prensa, Tillis advirtió que seguir adelante con la reunión del comité prevista para el jueves sin haber alcanzado un acuerdo podría resultar contraproducente y aseguró que no asistiría si la disputa seguía sin resolverse. “Si hay presión para celebrar la sesión, no quiero que el presidente tenga una sesión fallida. Entonces simplemente no estaría allí para hacer quórum, para que no tuviera que enfrentarse a esa eventualidad”, afirmó Tillis.

Por su parte, Cornyn acusó al Departamento de Justicia de negarse a responder a solicitudes que llevaba meses realizando, añadiendo que “simplemente se han negado a cooperar”. Dado que ambos senadores forman parte del Comité Judicial, el voto en contra de cualquiera de ellos podría impedir que la nominación de Blanche avanzara.

Blanche pasó parte del miércoles en el Capitolio reuniéndose con legisladores, mientras los senadores republicanos buscaban un compromiso por escrito que pusiera fin oficialmente al fondo de compensación propuesto. Horas antes, Cornyn explicó que había enviado al Departamento de Justicia lo que describió como una propuesta de “línea roja”, en la que detallaba el lenguaje que quería que se incluyera. Aunque Blanche ha insistido en que el Departamento de Justicia abandonará la propuesta, todavía no ha entregado una confirmación por escrito a los legisladores.