España da por controlada la crisis de Ceuta tras la entrada de miles de inmigrantes y anuncia una barrera marina

Publicado por Diane Hernández 1 de agosto, 2026

El Gobierno izquierdista de Pedro Sánchez dio este sábado prácticamente por concluida la crisis migratoria en Ceuta después de asegurar que las entradas irregulares “se han detenido en su totalidad”.

El anuncio se produce tras una avalancha sin precedentes que permitió la llegada de más de 50.000 inmigrantes procedentes de Marruecos en apenas 24 horas y que dejó al descubierto graves fallos en la vigilancia y anticipación de la frontera española.

El propio Ejecutivo reconoció que no previó la magnitud de la crisis, pese a que las fuerzas de seguridad habían detectado previamente un incremento de los intentos de entrada.

Una barrera de 500 metros en el espigón del Tarajal

Como parte de las medidas adoptadas para reforzar el perímetro fronterizo, Moncloa anunció el inicio de la instalación de una barrera neumática en el espigón del Tarajal.

Los trabajos comenzaron a las 7:50 de la mañana y contemplan el despliegue de una estructura de aproximadamente 500 metros de longitud.

La barrera sobresale entre 30 y 70 centímetros por encima de la superficie del agua y cuenta con una sección sumergida que alcanza hasta un metro de profundidad.

El dispositivo estará acompañado por una línea de boyas fondeadas cedidas por la Armada española. Entre ambos elementos quedará habilitado un canal para que las embarcaciones de la Guardia Civil puedan realizar labores de vigilancia y proteger la instalación.

El Ejecutivo sostiene que el sistema permitirá reforzar el control marítimo alrededor del Tarajal, una de las zonas utilizadas durante la entrada masiva.

El Gobierno español afirma que más de 48.000 inmigrantes regresaron a Marruecos

Según el balance difundido por las autoridades españolas, no se produjeron nuevas entradas durante la noche del viernes al sábado, mientras continuaban los retornos hacia Marruecos “sin incidentes destacables”.

De los miles de personas que cruzaron irregularmente hacia Ceuta, más de 48.000 ya habrían regresado a territorio marroquí en menos de 48 horas, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas este sábado.

El Gobierno también aseguró que ninguna de las personas que entraron irregularmente logró trasladarse desde Ceuta hacia la Península.

“No habría podido hacerlo”, afirmaron fuentes de Moncloa al defender la existencia de un “doble filtro” fronterizo: uno en el límite con Marruecos y otro en los puertos y aeropuertos que conectan las ciudades autónomas con el resto de España.

Las autoridades recordaron que los pasajeros que viajan desde Ceuta o Melilla deben identificarse ante la Policía Nacional y que las compañías navieras y aéreas están obligadas a comprobar su documentación.

¿Schengen está protegido? El Ejecutivo español insistió en que la entrada irregular en Ceuta no concede automáticamente el derecho a permanecer en España, viajar a la Península o circular por otros países europeos.

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​Con este argumento, Moncloa aseguró que “la integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada”, en medio de las fuertes reacciones provocadas por la crisis entre varios gobiernos de la Unión Europea.

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​Italia suspendió temporalmente su cooperación dentro de Schengen con España, mientras otros países europeos anunciaron o evaluaron controles adicionales ante el temor de movimientos secundarios de inmigrantes.

El Gobierno rechaza vincular la crisis con la regularización

Moncloa también negó que la avalancha tenga relación con el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo.

Según el Gobierno, las personas que quieran acogerse al procedimiento deben demostrar que residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que habían permanecido en el país durante al menos cinco meses continuados antes de presentar la solicitud.

Aunque Moncloa presenta la situación como controlada, la llegada de más de 50.000 personas en un solo día deja interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para anticipar nuevas crisis, la efectividad de una barrera sumergida de apenas un metro y el grado de dependencia de España respecto de la cooperación migratoria de Marruecos.