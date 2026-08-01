Perú: anulan la condena del expresidente Ollanta Humala por el caso Odebrecht

Publicado por Diane Hernández 1 de agosto, 2026

El expresidente peruano Ollanta Humala fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos por recibir dineros de la constructora Odebrecht, constataron periodistas de la AFP.

El exmilitar estuvo recluido desde abril de 2025 por recibir, según su condena, 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor.

Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, era uno de los cuatro exmandatarios del país sudamericano que cumplían condena en una cárcel exclusiva para ellos, en una base policial al este de Lima.

"Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (...). Fui secuestrado por el Estado y sicarios del sistema de justicia", dijo a periodistas al salir del pequeño recinto carcelario.

La exprimera dama Nadine Heredia fue condenada por el mismo caso y buscó refugio político en Brasil, donde vive desde entonces.

El jueves, el Tribunal Constitucional publicó un fallo que dejó sin efecto la condena del expresidente, al considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando Humala, hoy de 64 años, fue candidato presidencial.

Humala también había recibido otros 200.000 dólares del régimen de Venezuela de Hugo Chávez en 2006, cuando perdió frente a Alan García, según la condena.

Un recurso judicial que protege de una detención ilegal

Humala había presentado en enero a través de sus abogados un hábeas corpus, un recurso judicial que protege de una detención ilegal.

Tras la anulación hecha por el Tribunal Constitucional, una corte penal ordenó su liberación este viernes.

"Como consecuencia de la nulidad de todo el proceso penal", se dispone "su excarcelación en el día", informó el órgano a través de redes sociales.

El canciller Carlos Espá definió el fallo como una "sentencia justa". "Me alegro mucho" por la decisión judicial, declaró horas antes a la prensa el ministro de la presidenta Keiko Fujimori, rival política de Humala.

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos.