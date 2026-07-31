El Congreso cita al FBI y a Seguridad Nacional tras reportes de ciberataques chinos y no ciudadanos en los padrones electorales

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de julio, 2026

A menos de 100 días de las elecciones de mitad de mandato que definirán el control del Congreso para la segunda mitad del periodo presidencial de Donald Trump, la Cámara de Representantes elevó la presión sobre las agencias de seguridad nacional.

El Comité de Administración de la Cámara, encargado de la supervisión electoral, exigió formalmente sesiones de información clasificada para evaluar las denuncias sobre extranjeros inscritos ilegalmente en los registros de votación e intentos de interferencia tecnológica por parte del régimen chino.

La petición fue remitida directamente por el presidente del comité, el representante republicano Bryan Steil, al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, al director del FBI, Kash Patel, y al director interino de Inteligencia Nacional (DNI), Bill Pulte.

Los legisladores fijaron como fecha límite el 13 de agosto para coordinar las sesiones informativas a puerta cerrada durante el mes de septiembre, según informó el propio comité legislativo.

Irregularidades en los padrones y vulnerabilidades cibernéticas

Las solicitudes de información surgen tras señalamientos realizados por el presidente Donald Trump sobre evaluaciones del DHS que identificaron a cerca de 278.000 no ciudadanos registrados para votar en el país.

A esto se suman revelaciones recientes en el estado de Nueva Jersey, donde las autoridades admitieron haber añadido por error a 6.600 personas no ciudadanas a sus padrones electorales entre los años 2023 y 2024.

En las misivas oficiales, Steil enfatizó que la presencia de extranjeros en los registros mina la confianza pública en el sistema democrático.

"Los informes sobre no ciudadanos que emiten votos ilegales continúan emergiendo, socavando la integridad electoral y la confianza pública en las elecciones americanas", afirmó el congresista por Wisconsin en la notificación enviada a los gabinetes de seguridad.

Asimismo, el comité parlamentario expresó preocupación por las advertencias de inteligencia relativas a ciberataques dirigidos contra la infraestructura electoral estadounidense por actores vinculados a China. La comisión busca evaluar el alcance de estas vulnerabilidades digitales antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

La batalla legislativa por la exigencia de identificación

Aunque la legislación federal prohíbe de forma estricta el voto de personas no ciudadanas en elecciones federales, los legisladores republicanos insisten en la urgencia de establecer mecanismos de control preventivo.

Entre las reformas promovidas por la bancada se encuentra la obligación de presentar pruebas documentales de ciudadanía durante el proceso de registro y la implementación de un estándar nacional de identificación con fotografía al momento de sufragar.

Mientras los sectores críticos señalan que no existen pruebas de que el voto de no ciudadanos haya alterado el resultado final de un proceso electoral federal previo, la mayoría parlamentaria sostiene que la presencia comprobada de irregularidades en registros estatales exige una respuesta legislativa inmediata para blindar los comicios.