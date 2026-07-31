Kamala Harris reaparece con tres propuestas progresistas: ampliar la Corte Suprema, debatir el Colegio Electoral y otorgar la estadidad a Puerto Rico y DC

Publicado por Joaquín Núñez 31 de julio, 2026

Kamala Harris planteó tres propuestas de cara a 2028: rediscutir la existencia del colegio electoral, ampliar la Corte Suprema a 13 miembros y que Washington DC y Puerto Rico se conviertan en estados. La exvicepresidenta hizo las declaraciones durante la conferencia anual de la National Urban League, realizada en Nashville, Tennessee.

Harris, quien se perfila como una de las principales candidatas del Partido Demócrata para 2028, enfocó su discurso en una serie de reformas que, a su juicio, el partido debería impulsar en los próximos años.

"Tenemos que volver a debatir el sistema del colegio electoral. Tenemos que volver a analizar la posibilidad de ampliar la Corte (Suprema) a 13 jueces, tal como tenemos 13 tribunales de distrito. Tenemos que volver a analizar si aún lo desean, que Puerto Rico y DC se conviertan en estados", expresó.

Las tres propuestas han sido durante años prioridades del ala más progresista del Partido Demócrata, mientras que los republicanos se han opuesto sistemáticamente a ellas al considerar que modificarían el equilibrio institucional del país.

Además, la exvicepresidenta criticó duramente a Donald Trump por su política internacional: "Es un aislacionista con una supuesta agenda de 'America First' quien, debido a su incapacidad para comprender el papel de Estados Unidos, por más imperfectos que seamos, ha logrado dos cosas. Ha logrado que Estados Unidos parezca menos confiable como socio, y ha logrado que Estados Unidos tenga ahora menos autoridad que nunca para influir en los asuntos globales".

"Tenemos un presidente que está llevando a Estados Unidos a una guerra que la gente no pidió, gastando miles de millones de dólares sin prestar atención a las personas aquí mismo en Estados Unidos que están perdiendo su cobertura de salud todos los días debido a las políticas que están impulsando para financiar un recorte de impuestos para las personas más ricas del país", añadió.

Sobre una posible candidatura presidencial en 2028, Harris dijo que no había tomado una decisión y que está enfocada en las elecciones de medio término.

La también exsenadora es uno de los principales nombres que suenan para disputar la nominación demócrata en 2028. Además de Harris, los otros potenciales candidatos demócratas a la presidencia son los siguientes: Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania; JB Pritzker, gobernador de Illinois; Rahm Emanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama y exalcalde de Chicago; Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes; Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte; Andy Beshear, gobernador de Kentucky; y Jon Ossoff, senador de Georgia.