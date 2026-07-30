Publicado por Carlos Dominguez 30 de julio, 2026

El Departamento del Tesoro anunció este jueves la imposición de sanciones a seis individuos y compañías a los que acusa de prestar apoyo a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada por Washington con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Según informó AFP, entre los sancionados figuran una persona con base en China y empresas ubicadas en China, Rusia, Irán y la zona de Cachemira administrada por India.

EEUU no dejará de sancionar a los aliados del IRGC

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida asegurando que "quienes ofrecen servicios financieros, logísticos o comerciales al IRGC o a Mahan Air están ayudando a sostener una empresa terrorista". Bessent añadió que el Tesoro "continuará identificándolos, exponiéndolos y cortándoles el acceso al sistema financiero estadounidense".

Según Washington, aunque Mahan Air opera como una compañía civil de vuelos nacionales e internacionales, también brinda servicios de transporte a personal del IRGC y facilita el traslado de armamento para esa fuerza.

Teherán ha rechazado reiteradamente estas acusaciones, tanto contra Mahan Air como contra la aerolínea estatal Iran Air, considerándolas infundadas. Sin embargo, Estados Unidos y varios de sus aliados europeos mantienen sanciones sobre ambas compañías.

Washington intensifica las sanciones contra el sector aéreo iraní

Las restricciones han golpeado con fuerza al sector aéreo iraní, que enfrenta serias dificultades para adquirir aviones, repuestos y servicios de mantenimiento.

Las nuevas sanciones también alcanzan a la empresa teheraní DadeNegar, a la que el Tesoro acusa de haber solicitado información sobre la ubicación de equipos estadounidenses e israelíes para apoyar el targeting militar iraní.

Con esta decisión, Washington refuerza su estrategia de presión económica contra entidades que contribuyen a las actividades del IRGC en el exterior.