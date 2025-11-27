Lo que se sabe sobre el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en DC

Publicado por Williams Perdomo 27 de noviembre, 2025

Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados este miércoles cerca de la Casa Blanca. Se trató de lo que las autoridades han calificado como un "ataque selectivo" y el sospechoso, un ciudadano afgano, fue detenido.

De acuerdo con la información, los dos agentes de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico. La condición de las víctimas se conoció luego de que las autoridades rectificaron tras haberlos dado por muertos.

¿Quién es el sospechoso del ataque?

El sospechoso es un hombre afgano que había servido junto a las tropas estadounidenses en Afganistán, según informaron varios medios de comunicación. NBC citó a un familiar del sospechoso, quien dijo que Rahmanullah Lakanwal llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 después de haber servido en el ejército afgano durante 10 años junto a las Fuerzas Especiales estadounidenses, en gran parte basadas en Kandahar, la cuna histórica de los talibanes y el corazón de duros combates durante la guerra de 20 años entre los entonces insurgentes y las fuerzas respaldadas por el extranjero.

Lakanwal, de 29 años, abrió fuego e hirió a los soldados que patrullaban el miércoles por la tarde, antes de que le dispararan y lo hospitalizaran, informaron The New York Times, CBS y NBC. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en las redes sociales que Lakanwal "era uno de los muchos que habían sido puestos en libertad condicional en masa en Estados Unidos sin haber sido investigados bajo la Operación Aliados Bienvenida".

"El sospechoso que disparó contra nuestros valientes guardias nacionales es un ciudadano afgano que fue uno de los muchos que no fueron investigados y que fueron puestos en libertad condicional en masa en los Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenida el 8 de septiembre de 2021, bajo la Administración Biden", escribió Noem en X.

El programa del que habla Noem El programa, lanzado por el expresidente Joe Biden, ofreció a los afganos vulnerables, incluidos aquellos que sirvieron junto a las fuerzas estadounidenses, la oportunidad de reasentarse en Estados Unidos después del regreso del Gobierno talibán.



Más de 190.000 afganos han sido reasentados en Estados Unidos desde que los talibanes tomaron el poder, según el Departamento de Estado.



Fox News, citando al jefe de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Lakanwal trabajó con varias entidades del Gobierno estadounidense, incluido el servicio de inteligencia.

Lakanwal, explicó AFP, solicitó asilo en 2024, que le fue concedido en 2025.

"Un acto de maldad"

El presidente Donald Trump denunció el hecho como "un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo", calificándolo de "crimen contra toda nuestra nación".

"Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí, o que aporte beneficios a nuestro país si no puede amarlo; no los queremos", señaló el republicano.

Fue una emboscada

Jeffery Carroll, subjefe de la policía de Washington, dijo que el pistolero "emboscó" a sus víctimas. Según la alcaldesa, Muriel Bowser, se trató de un "tiroteo dirigido" contra los guardias.

"Él dio la vuelta a la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional".

Un reportero de la AFP cercano al lugar escuchó varios estallidos fuertes y vio gente corriendo. Decenas de transeúntes quedaron atrapados en el caos.

Se desplegarán 500 militares adicionales en Washington

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington.

El envío de estas tropas elevará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad.

"Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", dijo Hegseth.