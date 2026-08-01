La Universidad de México realizará otro examen a los aspirantes tras el escándalo por fraude colectivo

Madres protestan por el examen de selección en la UNAM NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 1 de agosto, 2026

La mayor universidad de México anunció el viernes un examen adicional para los aspirantes admitidos con el fin de descartar fraudes ante irregularidades detectadas en los resultados de la prueba original.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, pública) realizó por primera vez el examen de selección en línea y ordenó una investigación ante el inusual alto rendimiento en carreras como medicina.

Los candidatos que obtuvieron un puntaje suficiente para ingresar serán ahora convocados a presentar un "examen de control" presencial, indicó el rector Eduardo Lomelí.

Un rendimiento inusualmente alto

Un análisis de una comisión que investigó las irregularidades mostró que el porcentaje de candidatos con 100 o más aciertos en la prueba pasó de 3,5% promedio en el lustro anterior a 16,3% en esta edición.

El resultado multiplicó las sospechas de uso de inteligencia artificial (IA), aunque la comisión no llegó a una conclusión.

"Se están poniendo de parte de las personas que realmente estudiamos", dijo a AFP la aspirante a cirujano dentista Dana Romero, que aplaudió la decisión.

La convocatoria abarca también a candidatos que podrían no haber sido seleccionados por las irregularidades.

Garantizar la equidad en el acceso "Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso", dijo Lomelí en una alocución.

​

​Horas después, la UNAM anunció el nombramiento del odontólogo y académico Javier de la Fuente como su nuevo secretario general en remplazo de Patricia Dávila quien "presentó su renuncia".

​

​La prueba se realizó ante una cámara y un micrófono encendidos. Un monitor podía pedir al estudiante que girara la cámara alrededor de la habitación para constatar que no hubiera trampa, constató una periodista de AFP que presentó la prueba. La universidad utilizó además IA para vigilar a los aspirantes.

La UNAM es la más prestigiosa universidad de México.

La UNAM es la más prestigiosa universidad de México.

El consultor en ciberseguridad Darío Vargas consideró que "no estaban preparadas las plataformas" para un examen con casi 159.000 aspirantes.

Señaló por ejemplo que era posible eludir controles con intermitencias en la conexión, generadas con la descarga de archivos pesados, y advirtió sobre "una falta de preparación logística y tecnológica para un reto tan grande".

Eduardo Bárzana, presidente de la comisión investigadora, dijo que durante el examen se detectó suplantación de identidad, uso de celulares y la presencia de personas que ayudaban a los aspirantes.