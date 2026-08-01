Los edificios vacíos del Departamento de Transporte están costando a los contribuyentes $370 millones al año

Publicado por Misty Severi 1 de agosto, 2026

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental en un informe reciente reveló que los edificios vacíos del Departamento de Transporte siguen costando a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente 370 millones de dólares al año en concepto de alquiler, gastos de funcionamiento y mantenimiento.

El organismo federal de auditoría informó el 15 de julio de que el 89 % de las 189 instalaciones del departamento que examinó en todo el país en agosto y septiembre de 2025 no alcanzaban la tasa de ocupación del 60 % exigida por la ley federal USE IT para permanecer abiertas.

La GAO constató que los espacios más grandes de la agencia tenían una tasa de ocupación media de tan solo el 34 %, y entre esos edificios infrautilizados se encuentran la sede del Departamento de Transporte y la sede de la Administración Federal de Aviación en Washington, DC.

"Con siete de cada diez puestos de trabajo vacíos en miles de edificios gubernamentales, Washington debe seguir esta sencilla regla: úsalos o piérdelos", la senadora republicana por Iowa Joni Ernst declaró esta semana al Washington Times. "Los contribuyentes no pueden permitirse malgastar más de 1.000 millones de dólares al año en "Taj Mahals" para los burócratas".

Un responsable del Departamento de Transporte (DOT) declaró al medio que la agencia está trabajando para "centralizar las operaciones y mejorar la eficiencia" de su plantilla, y que está tramitando el traslado de 950 empleados de la FAA a la sede central del DOT el próximo verano.

"El Departamento de Transporte de EEUU (USDOT) se ha comprometido a unificar el departamento bajo un mismo techo y a aprovechar al máximo nuestro espacio", afirmó el funcionario. "Ya estamos logrando avances significativos: uno de nuestros edificios de la FAA ya ha sido devuelto a la GSA, y más de 800 empleados de la FAA ya han sido trasladados a la sede del DOT".

La GAO, sin embargo, destacó que, más allá de trasladar a menos de 1. 000 empleados de la FAA a la sede del DOT, el departamento no contaba con un plan para consolidar su espacio de trabajo, y hay más de

50. 000 empleados del DOT.

"El DOT no ha llevado a cabo una consolidación a nivel de todo el departamento para aumentar la utilización del espacio ni ha aplicado estrategias de optimización del espacio para hacer frente a la infrautilización de las oficinas", advertía el informe de la GAO. "Concretamente, a fecha de marzo de 2026, el DOT no tenía planes de consolidar otras oficinas del departamento más allá de la sede de la FAA, a pesar de la generalizada infrautilización".

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