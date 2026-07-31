La encuesta que preocupa a los republicanos: James Talarico saca una ventaja de tres puntos a Ken Paxton en la carrera del Senado en Texas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de julio, 2026

Una nueva encuesta de Fox News entre votantes registrados de Texas arrojó que el candidato demócrata al Senado, James Talarico, aventaja al republicano Ken Paxton por tres puntos (51% frente a 48%), una diferencia que, si bien se ubica dentro del margen de error muestral, es suficiente para encender las alarmas dentro del Partido Republicano en un estado que el presidente Donald Trump ganó por casi 14 puntos en 2024.

El sondeo, realizado por Beacon Research y Shaw & Company Research entre el 23 y el 27 de julio con una muestra de 1.006 votantes registrados, muestra que Paxton, fiscal general de Texas, no ha logrado unificar al electorado republicano pese al respaldo de Trump en las primarias frente al senador John Cornyn, quien era visto como un candidato más conciliador y moderado para enfrentar a Talarico, considerado una figura extremista en el lado demócrata.

A pesar de estar bastante más a la izquierda que muchos demócratas, Talarico cuenta con un respaldo casi total de los demócratas (98%) y también de una mayoría de independientes (68%). El apoyo republicano hacia Paxton es un poco más débil (89%) y, además, una cuarta parte de los republicanos no alineados con el trumpismo (24%) se inclina por el candidato demócrata.

Otro número preocupante para el GOP es que la ventaja de Talarico crece hasta los 6 puntos entre los votantes más movilizados, es decir, aquellos que se declaran extremadamente motivados o extremadamente interesados en las elecciones legislativas de mitad de término lo respaldan por 53% frente a 47%. Esta brecha de entusiasmo también favorece a los demócratas en términos generales, que superan a los republicanos por 7 puntos en motivación y por 6 en interés hacia los comicios.

El desgaste de Paxton tiene, según el sondeo, más que ver con su imagen personal que con la ideología de su rival: un 59% de los votantes dice estar preocupado por si el republicano tiene el carácter necesario para ejercer como senador, frente a un 47% que considera que Talarico es demasiado extremista. Esa preocupación es incluso más marcada dentro de las propias filas republicanas, donde el doble de votantes cuestiona el carácter de Paxton que los demócratas que temen el extremismo de Talarico (36% frente a 17%).

El politólogo republicano Daron Shaw, quien realiza las encuestas de Fox News junto al demócrata Chris Anderson, atribuyó la debilidad de Paxton a las cicatrices que quedaron tras la dura primaria contra Cornyn. Según Shaw, el candidato republicano "tiene un trabajo considerable por hacer con los republicanos no alineados con el trumpismo y con los independientes", para lo cual necesitará "vincular agresivamente a Talarico con la izquierda del Partido Demócrata".

Esta es una de las carreras que podría marcar las midterms de 2026. Los republicanos dominan actualmente el Senado 53-47, si los demócratas pueden cambiar el color de un escaño en Texas el impulso sería notable y marcaría el camino para una victoria azul en noviembre. Sin embargo, en ciclos electorales anteriores las encuestas tendieron a subestimar el rendimiento real de los candidatos republicanos, que se han impuesto una y otra vez en el estado tejano. De hecho, la última vez que Texas votó a un gobernador demócrata fue 1990, con Ann Richards. Hay que irse a 1988 para un senador demócrata, con Lloyd Bentsen, y a 1976 para candidato presidencial demócrata, con Jimmy Carter. Desde entonces, ganaron los republicanos.

La imagen de Trump también se ha deteriorado en el estado. En 2024 su calificación favorable llegaba al 55%, hoy, en contraste, esa cifra cayó a 45%, mientras que la desfavorable subió de 44% a 54%, revirtiendo por completo su balance de popularidad en Texas. Paxton arrastra ese desgaste con una calificación personal neta negativa de 6 puntos, mientras que Talarico se mantiene en terreno positivo por 6 puntos.

Otro punto que está afectando a Paxton es la prioridad de los votantes, donde predomina la inflación. De hecho, casi 4 de cada 10 votantes señalan la suba de los precios como el factor más determinante para su voto al Senado, muy por encima de la inmigración (2 de cada 10) y de otros temas como salud, polarización política o desempleo. Asimismo, más de un tercio de los votantes (35%) dice sentir que está perdiendo terreno financieramente, frente a apenas 16% que afirma estar progresando.

En la carrera paralela por la gobernación de Texas, el republicano Greg Abbott mantiene una ventaja mínima de apenas un punto sobre la demócrata Gina Hinojosa. Esto en parte se debe a que el 12% de quienes respaldan a Talarico también votarían por Abbott, mientras que solo 9% de los seguidores de Paxton apoyaría a Hinojosa. Aun así, Hinojosa, al igual que Talarico, lidera entre los votantes más motivados e interesados en la elección.

El voto hispano, clave para entender la brecha

A diferencia de 2024, el electorado hispano de Texas emerge como uno de los bloques más favorables para los demócratas en ambas contiendas. Talarico aventaja salidamente a Paxton por 18 puntos entre estos votantes (59% frente a 41%), mientras que en la carrera por la gobernación Hinojosa supera a Abbott por 16 puntos, una ventaja incluso mayor a la que tuvo Beto O'Rourke sobre Abbott en 2022 (14 puntos).

Como ocurre con el electorado texano en general, la inflación también es la principal preocupación entre los votantes hispanos, con cerca de 4 de cada 10 la citan como el tema decisivo para su voto, y una proporción similar dice sentir que retrocede financieramente. La brecha de entusiasmo entre partidos también se repite en este segmento, con más demócratas hispanos que republicanos hispanos motivados e interesados en participar en los comicios.

El sondeo también arrojó que más de la mitad de los votantes hispanos tiene una opinión favorable de Talarico (57%), Hinojosa (53%) y el Partido Demócrata (53%), mientras que la mayoría desaprueba a Paxton (56%), Abbott (56%), Trump (61%) y el Partido Republicano (59%). En un pantallazo general, los números muestran un retroceso importante del GOP en este electorado, pues Trump había logrado imponerse por apenas un punto sobre Kamala Harris entre los hispanos texanos (50% frente a 49%), una ventaja que hoy no se refleja en las preferencias hacia los candidatos republicanos locales.