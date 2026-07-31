El Departamento de Estado emitirá 250.000 nuevos pasaportes con la imagen de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 30 de julio, 2026

El Departamento de Estado anunció este miércoles la ampliación del programa 'Patriot Passport', la edición conmemorativa del pasaporte estadounidense creada con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La medida permitirá que más ciudadanos puedan obtener el documento especial mediante eventos organizados en las 27 agencias regionales de pasaportes del país. Según informó el Departamento de Estado, se emitirán 250.000 pasaportes adicionales para responder a la demanda registrada desde su lanzamiento.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el 'Patriot Passport' estará disponible durante eventos especiales organizados en las agencias de pasaportes participantes, donde los ciudadanos podrán solicitar esta edición conmemorativa, que seguirá siendo de disponibilidad limitada.

"Desde su lanzamiento para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, el pasaporte conmemorativo ha despertado un interés público extraordinario. El Departamento de Estado está respondiendo ampliando el acceso para que los estadounidenses de todo el país puedan obtener este documento único y especial. El Departamento está organizando eventos para presentar solicitudes en las agencias y centros de pasaportes para patriotas de todo el país", se lee en un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

En cuanto al diseño, muestra en la tapa la famosa pintura de los padres fundadores firmando la Declaración de Independencia. En la contratapa aparece el presidente Donald Trump rodeado por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. Debajo se puede ver su reconocible firma en un tono dorado.

Los pasaportes forman parte de la celebración organizada por la Comisión del 250.º Aniversario de los Estados Unidos, una organización no partidista autorizada por el Congreso en 2016 y encargada de organizar la conmemoración de los 250 años de la independencia del país.