Trump suma otra victoria: avanzan en el Senado sus candidatos para importantes cargos de salud pública

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de julio, 2026

El Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) del Senado avanzó este jueves, con un resultado final de 12 votos a favor y 10 en contra, la nominación de Erica Schwartz para convertirse en la próxima directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como la de Sean Kaufman para dirigir la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica (ASPR), tras un resultado final de 12 votos a favor y 11 en contra. La decisión de la cámara alta representa un triunfo para el presidente Donald Trump, considerando que Schwartz y Kaufman son sus principales candidatos para estos cargos de salud pública.

El presidente del Comité HELP, el senador republicano Bill Cassidy, afirmó que los persistentes desafíos de salud pública que enfrenta el país ponen de relieve la importancia de cubrir los puestos de liderazgo en ambas agencias. Aunque Cassidy había criticado anteriormente a Kaufman por sus comentarios pasados cuestionando la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos, finalmente decidió respaldar su nominación.

Por su parte, el senador de extrema izquierda Bernie Sanders, principal demócrata del comité, afirmó que quedó personalmente impresionado con Schwartz, pero anunció que votará en contra de su confirmación porque duda de que esté dispuesta a enfrentarse al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuando sea necesario. El comité tenía previsto celebrar la votación la semana anterior, pero aplazó el proceso debido a problemas relacionados con la asistencia de sus miembros.

El avance tiene lugar un día después de que el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, aplazara una reunión programada del comité para considerar la nominación del fiscal general interino, Todd Blanche, después de que la oposición de los senadores republicanos Thom Tillis y John Cornyn amenazara con descarrilar el proceso de confirmación. Ambos condicionaron su apoyo a que el Departamento de Justicia confirme formalmente y por escrito que abandonará de manera permanente un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares, propuesto anteriormente para personas que afirman haber sido víctimas de una presunta “instrumentalización política” del Departamento de Justicia.