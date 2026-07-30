Trump se planta ante la oposición interna y defiende a Todd Blanche como futuro fiscal general

Publicado por Carlos Dominguez 30 de julio, 2026

El presidente Donald Trump dejó claro este jueves que no está dispuesto a ceder ante dos senadores republicanos que bloquean la nominación de Todd Blanche como fiscal general. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump abrió la puerta a retirar temporalmente el nombre de Blanche para volver a proponerlo una vez que John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte abandonen el Senado en enero.

"No tengo ninguna objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y volver a presentarlo después de que Cornyn y Tillis dejen el cargo", escribió el presidente. Al mismo tiempo, destacó que Blanche permanecería como fiscal general en funciones y lo calificó como "una estrella" con potencial para convertirse en uno de los mejores titulares del cargo en la historia del país.

Trump defiende a Blanche frente a Cornyn y Tillis

El Comité Judicial del Senado tenía previsto votar este jueves la nominación de Blanche, pero los legisladores republicanos decidieron posponer la sesión al no conseguir el apoyo de Cornyn y Tillis en las negociaciones.

Trump no se contuvo al referirse a Cornyn y Tillis. Los acusó de ser políticos a los que él mismo había puesto fin a sus carreras al no respaldarlos, y les recordó que ambos votaron a favor de confirmar a Merrick Garland, el fiscal general demócrata, durante la Administración Biden.

A pesar del choque, se mantienen abiertas las conversaciones y no se descarta reprogramar la votación antes del receso de agosto. Mientras tanto, Blanche sigue al frente del Departamento de Justicia (DOJ) en funciones, con el respaldo explícito del presidente, que parece dispuesto a esperar hasta enero si es necesario para asegurar su confirmación definitiva.